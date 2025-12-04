Por Assessoria
Publicada em 04/12/2025 às 11h39
A semifinal da Copa Indígena de Futebol Society chega neste sábado 06 de dezembro com a força da cultura, da união e da tradição que movem nossas comunidades. Serão duelos cheios de energia e determinação, refletindo o talento e o orgulho dos atletas que representam suas aldeias com respeito e dedicação.
Às 15h30 entram em campo Nativos x Roosevelt e na sequência Real Madrid x CLFC, partidas que prometem emoção do início ao fim no campo da Comunidade 14 de Abril.
O esporte indígena é identidade, é história viva, é pertencimento. Sua presença faz toda diferença, apoie, incentive e celebre esse momento tão especial para o nosso município.
