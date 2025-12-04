Idosos protagonizam com vitalidade o primeiro dia dos Jogos Municipais da Terceira Idade

Publicada em 04/12/2025 às 11h41
José Galdino representou a delegação do Centro de Convivência do Idoso (CCI) 2
Sorrisos e o corpo em movimento: assim tem sido o primeiro dia para os mais de 550 idosos atletas que participam dos Jogos Municipais da Terceira Idade (Jomti), que teve início na manhã da última quarta-feira (3), na Vila Olímpica Chiquilito Erse. De acordo com o secretário Paulo Moraes Júnior, da Semtel, a pasta tem atuado em prol do bem-estar, saúde e socialização dos idosos.
“Nosso propósito, desde o início dessa gestão é voltar os olhares para a terceira idade com mais sensibilidade e oferecer aos nossos idosos todo o suporte que eles precisam e a realização do Jomti ratifica a seriedade deste compromisso, envolvendo mais de 500 atletas da melhor idade em diferentes modalidades”, afirmou.
O Jomti 2025 celebra a inclusão, a prática esportiva e a convivência entre idosos. Nesta edição a competição conta com diversas instituições envolvidas, entre elas: representantes da Semtel, Sesc, Centro de Convivência do Idoso (CCI), Unir/Ifro, Cras Betinho, Cras Paulo Freire, Legião da Boa Vontade (LBV) e Igreja São Tiago Maior, além dos grupos do projeto Viva Mais.
Jomti 2025 celebra a inclusão, prática esportiva e a convivência entre idosos
VITALIDADE
Durante dois dias de jogos, os idosos estiveram envolvidos na disputa em diversas modalidades, como revezamento em bastão, boliche, lance livre, dama, dominó e chute ao gol. O desafio foi lançado e os atletas da melhor idade mostraram que a energia e o espírito esportivo estão em dia.
O exemplo prático dessa vitalidade foi visto na atuação do senhor José Galdino, de 65 anos. Ele representou a delegação do Centro de Convivência do Idoso (CCI) 2, na modalidade de boliche. “Os jogos estão maravilhosos e estou muito feliz em participar. Aqui nós precisamos ter muita concentração e tranquilidade no jogo. O momento também nos proporciona a fazer amizades com os demais”, declarou.
Programação das atividades encerra nesta quinta-feira (4)
Quem também fez bonito no boliche foi a atleta Francisca Martins, de 65 anos, que representou a delegação do CRAs Paulo Freire. Animada, ela conta que há 15 anos pratica atividade física. “Aqui tem sido um momento maravilhoso, que proporciona saúde para nós, além a oportunidade de fazer novas. Com certeza valeu a pena ter vindo e ter me dedicado nessa competição”, frisou Francisca.
Além das competições, os idosos estarão envolvidos com outras atividades recreativas, através de um Espaço de Serviços e Bem-Estar, promovendo o acesso a produtos, cuidados pessoais, orientações sociais, aulões de dança, palestras e entretenimento. Foi nessa programação que a atleta, Izaira Mendes, de 63 anos, logo se integrou. Ela representou a Novinhos da Vila e se identificou bastante com o karaokê.
“Um tempo maravilhoso de descontração. E ainda tenho outras atividades para participar como o dominó e o basquete. Esse é um momento diferente para nós. Pois o idoso é aquele que ainda tem atividades, têm sonhos e tem alguma coisa para doar de si para alguém e de receber de alguém e eu não estou falando de bens materiais. Já o velho é aquele que se entrega e nós não estamos velhos, estamos idosos”, concluiu.
Evento marca tempo de qualidade e alegria
ENCERRAMENTO
A programação das atividades encerra nesta quinta-feira (4), às 16h, no clube da OAB, em Porto Velho, com o lindo baile para os participantes, que contará com apresentações culturais, como o grupo Carimbó Acreditar e grupo de Capoeira do Sesc, além do tradicional desfile que irá eleger o Mister e a Miss Jomti 2025.
ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS
Os idosos são atendidos pela prefeitura, por meio da Semtel, com a promoção do Programa Qualidade de Vida. Atualmente, o programa conta com cerca de 500 idosos inscritos, sendo contemplados com atividades de diferentes modalidades, como: funcional adaptado; hidroginástica; dança; mobilidade; ritmos e pilates. Além da Vila Olímpica, as aulas acontecem em diferentes polos na cidade: Ginásio Dudu, Ginásio Sérgio Carvalho, na Praça CEU, CCI e o Ginásio João Lima, no bairro Nacional.
Fotos: Jaqueline Malta
Comentários
Seja o primeiro a comentar!