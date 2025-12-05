Ampliação de ecobueiros reduz alagamentos na capital

Publicada em 05/12/2025 às 11h31
A ampliação do uso de ecobueiros em diferentes regiões de Porto Velho deve reforçar a luta contra enchentes urbanas, especialmente em bairros historicamente afetados durante o período chuvoso. Os dispositivos, instalados nas bocas de lobo, são uma espécie de grade acoplada aos bueiros da cidade que permite fazer uma filtragem do lixo jogado indevidamente na via pública, a exemplo de garrafas e embalagens plásticas.
Atualmente são cerca de 30 ecobueiros em pleno funcionamento na capital e que foram fabricados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). Com os resultados positivos apresentados, a secretaria anunciou uma nova etapa que prevê a instalação de mil novos ecobueiros ao longo dos próximos meses, com prioridade para áreas que apresentam maior incidência de alagamentos. A medida integra um conjunto de ações voltadas para modernizar o sistema de drenagem e reduzir transtornos para moradores e comerciantes.
SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS
Ao evitar o entupimento das galerias pluviais, eles garantem melhor escoamento da água e reduzem a probabilidade de transbordamentos durante tempestades. O secretário-executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, enfatiza que a tecnologia alia baixo custo a resultados eficazes.
“A gente tem dois modelos, um modelo que começamos no início da gestão e um novo modelo que vai ser implementado a partir de agora. Já realizamos a limpeza de cerca de 1.030 bocas de lobo e por conta desse trabalho, há essa possibilidade de ampliação dos ecobueiros. Com isso, diminui-se significativamente o risco de enchentes,”, disse o secretário.
São em média de 10 mil bocas de lobo em Porto Velho e para que o sistema funcione corretamente, equipes de limpeza urbana realizam a retirada periódica dos resíduos retidos. Giovanni Marini reforça, porém, que nenhuma tecnologia substitui o descarte correto do lixo. Campanhas de conscientização estão sendo executadas desde o início da gestão para orientar moradores sobre a importância de manter as ruas limpas, especialmente em épocas de chuva intensa.
RESULTADOS ESPERADOS
Com a ampliação dos ecobueiros, a expectativa é que a cidade de Porto Velho registre uma queda expressiva na ocorrência de pontos de alagamento já no próximo ciclo de chuvas. A iniciativa também contribui para a preservação ambiental, reduzindo a poluição dos rios urbanos e melhorando a qualidade da água.
“Esses novos Ecobueiros são reguláveis, portanto, se adaptam a vários tamanhos de boca de lobo, já que não há um padrão em nossa cidade. Ampliando essa solução que tem ajudado várias cidades a reduzir os pontos de alagamento, evitando que o lixo descartado na rua vá direto para o bueiro e o entupa. É um dos problemas que temos enfrentado desde janeiro: nós limpamos os bueiros e, em pouco tempo, eles estão sujos novamente”, finaliza o prefeito Léo Moraes.
