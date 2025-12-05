Deputado Jean Mendonça eleito secretário de Agricultura e Terra do PA 

Publicada em 05/12/2025 às 11h21
Membros do Parlamento Amazônico (PA), que reúne deputados estaduais de nove Estados da Amazônia Legal, inclusive Rondônia, participaram do encontro realizado em Bento Gonçalves (RS) esta semana. O deputado Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno, corregedor parlamentar da Assembleia Legislativa (Ale) de Rondônia, foi eleito para novo cargo na diretoria do PA.
O deputado Jean Mendonça, que ocupava o cargo de Secretário de Relações Institucionais desde 2023, agora é novo titular da Secretaria de Agricultura e Terras do Parlamento Amazônico. “Estamos preparados para um novo desafio nos próximos dois anos na diretoria do importante órgão representativo dos legislativos de nove Estados da Federação”, disse o parlamentar.
A eleição de Jean Mendonça para uma nova função no PA ocorreu na 28ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos-Unale, realizada esta semana (3 a 5) em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O encontro nacional reuniu lideranças legislativas nacionais tendo como tema “Humanidade Conectada: Os Legislativos Estaduais no tempo do IA e das Emergências Climáticas”.
Dentre outras ações, a missão de o Parlamento Amazônico é de promover diálogos e cooperação entre as Assembleias Legislativas dos Estados componentes da Amazônia Legal, além de encontrar soluções para as demandas constantes, fortalecer a cooperação e as ações para um desenvolvimento sustentável da região sempre em busca de melhoria da qualidade de vida da população.
Preservação ambiental, integração econômica, infraestrutura regional, educação, saúde de qualidade e segurança pública eficiente também estão entre as prioridades do Parlamento Amazônico.
