Deputado Luizinho Goebel Parabeniza o Senador Jaime Bagattoli por Entrega de Colheitadeira a Produtores Rurais

O deputado estadual Luizinho Goebel parabenizou o senador Jaime Bagattoli pela ação que resultou na entrega de uma colheitadeira de cereais para produtores da Cooperativa COOPAAP e da Associação ASPROLIM. A iniciativa, promovida pelo senador, foi viabilizada por meio de recursos destinados ao fortalecimento da agricultura familiar e oficializada durante cerimônia realizada nesta semana.
Ação do Senador Jaime Bagattoli Beneficia Agricultura Familiar
A colheitadeira entregue é destinada a ampliar a capacidade produtiva das famílias atendidas pelas duas organizações rurais. Segundo informações da agenda, o equipamento chega para reduzir perdas na colheita e melhorar o desempenho das atividades ligadas à agricultura familiar, setor que depende de investimentos para garantir maior eficiência no campo.
Equipamento Deve Aumentar Produtividade e Reduzir Perdas
O maquinário tem como finalidade apoiar pequenos produtores no processo de colheita, contribuindo diretamente para o crescimento da produção local. A modernização do trabalho rural, segundo técnicos presentes, deve refletir em melhores resultados para agricultores que utilizam práticas tradicionais e buscam maior competitividade.
Prefeitura e Representantes Acompanham a Entrega
O prefeito Denair Pedro da Silva acompanhou a cerimônia e destacou o suporte oferecido às famílias rurais do município. O gestor municipal ressaltou que iniciativas como esta fortalecem o trabalho das cooperativas e ampliam as oportunidades para pequenos agricultores.
Luizinho Goebel Reconhece o Trabalho do Senador
Presente ao evento, o deputado Luizinho Goebel destacou a importância do investimento e parabenizou o senador Jaime Bagattoli pela destinação dos recursos que tornaram possível a aquisição da colheitadeira. Goebel reforçou a relevância de ações voltadas ao desenvolvimento rural e ao apoio direto às associações locais.
Associações e Cooperativa São Beneficiadas com o Novo Equipamento
As famílias vinculadas à COOPAAP e à ASPROLIM foram contempladas com o novo equipamento, que deverá contribuir para ampliar a produtividade e fortalecer o trabalho desempenhado pelas comunidades rurais. A iniciativa reforça o compromisso das lideranças envolvidas com o desenvolvimento da agricultura familiar.
