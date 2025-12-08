Irmão de Chitãozinho & Xororó, Mauri Lima morre em acidente aos 55 anos

Publicada em 08/12/2025 às 10h40
A música sertaneja perdeu um de seus nomes conhecidos nos bastidores neste domingo (7). Mauri Lima, 55 anos, irmão de Chitãozinho & Xororó e integrante da dupla Mauri e Maurício, morreu em um acidente cuja dinâmica ainda está sendo apurada. A confirmação veio por meio de uma nota divulgada pelos artistas.
No comunicado, os sertanejos informaram que Maurício, parceiro de Mauri na carreira artística, também estava envolvido no acidente, mas não sofreu ferimentos graves e segue “fisicamente bem e sendo assistido”. A família pediu compreensão e respeito neste momento de luto.
Natural de Mauá (SP), Mauri vivia atualmente em Indaiatuba. Ele era casado com a apresentadora do SBT Andrea Fabyanna e era tio dos cantores Sandy e Junior. Sua trajetória na música começou ainda na adolescência, quando ele e o irmão atuavam nos bastidores dos shows de Chitãozinho & Xororó.
O trabalho com a dupla sertaneja marcou o início da carreira profissional dos irmãos. Entre as décadas de 1980 e 1990, Maurício integrou a banda dos artistas como contrabaixista e backing vocal, enquanto Mauri trabalhava na produção. A dupla formada pelos dois já somava 35 anos de história.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!