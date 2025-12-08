Publicada em 08/12/2025 às 11h14
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) se reuniu com as equipes gestoras das escolas municipais para encerrar o ano letivo de 2025 em um encontro de vivências e trocas. Cada escola compartilhou conquistas e desafios, com escuta atenta e respeito à realidade de quem faz a educação acontecer todos os dias.
Também fizemos alinhamentos administrativos e pedagógicos para que o próximo ano letivo comece com objetivos claros, processos organizados e foco no que mais importa, a aprendizagem dos estudantes. Cuidar de quem cuida é essencial. Acolher o servidor em suas necessidades, enxergá‑lo como pessoa e gestor, e oferecer ferramentas para uma gestão segura e colaborativa fortalece o trabalho em cada unidade.
Seguimos juntos, com transparência e compromisso, para que cada escola funcione bem, cada equipe se sinta apoiada e cada estudante tenha mais oportunidades de aprender.
