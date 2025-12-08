Publicada em 08/12/2025 às 11h51
Cirone Deiró assegura mais recursos para Hospital São Daniel Comboni
A Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (Assdaco), mantenedora do Hospital São Daniel Comboni, recebeu mais R$ 200 mil, para investir na realização de campanhas preventivas e de rastreamentos do câncer, denominadas Comboni Rosa e Comboni Azul. O recurso foi assegurado pelo deputado estadual Cirone Deiró. O parlamentar é considerado o padrinho do hospital, apoiando diversas ações, como a construção de um centro de diagnóstico, manutenção da enfermaria, tratamento preventivo e viabilização de parcerias.
De acordo com a empresária Vera Bianchini, presidente da ASSDACO, a campanha de prevenção pode fazer toda a diferença na luta contra o câncer. Segundo ela, quando diagnosticada nas fases iniciais, as chances de cura da doença aumentam consideravelmente, podendo alcançar mais de 90%, em casos como o de mama e próstata. “O diagnóstico precoce também abre porta para tratamentos menos agressivos e com menos efeitos colaterais, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida para os pacientes”, disse.
O São Daniel Comboni está instalado em Cacoal, mas atende pacientes da maioria dos municípios rondonienses e de outros estados da região norte. A instituição foi contemplada, esse ano, com um centro de diagnóstico, construído por meio de emenda coletiva, no valor de R$ 5,3 milhões, liderada por Cirone Deiró, que contou também com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha.
O centro de diagnóstico deverá oferecer serviços de ressonância magnética, tomografia computadorizada, endoscopia, colonoscopia, mamografia, densitometria e ultrassonografia. Nas mesmas instalações haverá consultórios médicos, laboratório, sala de fisioterapia e de outros departamentos. A unidade deverá ser equipada por meio de parceria firmada entre a Assdaco e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro). De acordo com o protocolo de intenções, as duas entidades vão trabalhar juntas, na busca de recursos financeiros públicos, por meio de emendas das bancadas estadual e federal de Rondônia.
Questionada sobre a relação de Cirone Deiró com o Hospital São Daniel Comboni, a presidente da Assdaco disse que trata-se de um capítulo especial, onde o deputado age como um padrinho que está sempre presente. “O tratamento oferecido a nossos pacientes, tem sempre o olhar firme e forte do deputado Cirone”, disse.
