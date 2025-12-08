Prefeitura envia projeto de lei para transformar cidade em Capital do Turismo de Observação de Aves

Publicada em 08/12/2025 às 11h23
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), encaminhou à Câmara Municipal de Vereadores, o projeto de lei que busca oficializar a cidade como Capital do Turismo de Observação de Aves. A proposta pretende valorizar a biodiversidade local e consolidar o município como referência nacional e internacional na prática conhecida como birdwatching. A primeira votação no plenário está prevista para 15h, na próxima segunda-feira (8) e a segunda votação, na terça-feira (9), às 9h.
Conforme explanado pelo secretário Executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, o projeto partiu da gestão municipal por entender que esta iniciativa é de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável, a valorização do patrimônio natural e o fomento do ecoturismo local. A fundamentação primordial do projeto reside no fato de que Porto Velho possui uma riqueza ornitológica inigualável, consolidando-se como um dos municípios com a maior diversidade de espécies de aves registradas no Brasil.
“Levantamentos e estudos indicam que Porto Velho abriga mais de 700 espécies de aves catalogadas, um número que a coloca em posição de destaque no cenário nacional e internacional para a prática do birdwatching (observação de aves). Este patrimônio natural é um diferencial competitivo valioso. A observação de aves é um segmento do ecoturismo em franco crescimento mundial, atraindo um público de alto poder aquisitivo e que busca experiências autênticas e de baixo impacto ambiental. O reconhecimento oficial de Porto Velho como a "Capital do Turismo de Observação de Aves" é o primeiro passo para posicionar o município no mapa global deste mercado especializado”, detalhou.
O titular da Semtel, Paulo Moraes Júnior reforçou a importância do projeto de lei para o fomento econômico da região. “Com a aprovação desse PL, consequentemente iremos atrair turistas, fomentando a rede hoteleira, restaurantes, guias especializados, agências de turismo e comércio local. Além de criação de empregos como demanda por guias de natureza, condutores de turismo e outros serviços especializados. E, principalmente, o incentivo à Conservação. Pois, o turismo de observação de aves depende diretamente da manutenção de áreas naturais conservadas, promovendo a conscientização e a proteção ambiental”, salientou.
O projeto de lei é mais uma iniciativa da gestão municipal, em promover o município nas mais diferentes esferas, no âmbito do turismo, estimulando o ecoturismo, geração de empregos e ampliação da economia criativa ligada ao meio ambiente. Porto Velho já é reconhecido por abrigar diversas espécies raras e endêmicas, atraindo pesquisadores, fotógrafos e turistas apaixonados pela natureza.
