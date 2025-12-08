Sine Municipal é o caminho para garantir o seguro-desemprego em Porto Velho

Publicada em 08/12/2025 às 11h34
O Sine Municipal de Porto Velho é a principal porta de entrada para trabalhadores que precisam solicitar o seguro-desemprego, oferecendo orientação, intermediação e suporte para garantir o direito ao benefício. Por meio do Sine, os trabalhadores demitidos sem justa causa recebem ajuda para reunir a documentação correta e dar entrada no requerimento de forma ágil e segura.
O seguro-desemprego é um benefício temporário concedido ao trabalhador que foi demitido sem justa causa, com o objetivo de garantir uma renda mínima enquanto ele busca uma nova colocação no mercado de trabalho, ajudando o beneficiário a se reinserir no mercado de forma mais rápida e segura.
Para solicitar o seguro-desemprego, o trabalhador deve apresentar documentos como RG, CPF, carteira de trabalho, termo de rescisão e guia do requerimento, sendo que a primeira parcela costuma ser liberada entre 30 e 45 dias após a análise correta da documentação; segundo a atendente do Sine Municipal, Fabrizia Roque, cerca de 250 pessoas procuram diariamente o atendimento no centro e na praça CEU, onde o objetivo é orientar cada etapa do processo e esclarecer dúvidas de quem não sabe como realizar o procedimento de forma digital.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 13h30, nas unidades do Centro e na Praça CEU (bairro JK I). Além do atendimento presencial, o Sine também orienta sobre a solicitação via Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal GOV, possibilitando que o requerimento seja feito online e acompanhado de forma prática. É importante que todos os documentos estejam corretos e completos para que o pagamento seja liberado dentro desse prazo, evitando atrasos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!