NÃO ESTÁ NA HORA DO CONGRESSO FECHAR AS PORTAS, POR FALTA DE SERVENTIA E POR NÃO TER MAIS COMO REAGIR?
Não foi de um dia para o outro. O domínio do STF sobre o país começou, na verdade, num ato isolado do então ministro Ricardo Lewandowski, quando ele passou por cima da Constituição, com o aval do Senado, ao comandar o processo de impeachment de Dilma Roussef. Em 31 de agosto de 2016, aprovado por ampla maioria o impeachment, Lewandowski virou as costas para artigo constitucional e não cassou os direitos políticos de Dilma, como deveria fazê-lo. Quem o fez foi o eleitor mineiro, quando ela fracassou disputando uma cadeira senatorial por Minas. O Senado aceitou passivamente o pisoteio na Lei Magna.
Foi uma espécie de teste. Como a classe política topou um ato claramente inconstitucional, por que não criar outras interpretações? A porteira estava arrombada. Que se permita passar a boiada. Dali em diante, houve uma sequencia de mudanças na Constituição de 1988, a partir da interpretação de ministros do STF. Claro que tudo piorou muito no governo Bolsonaro, quando cada ato dele era vigiado, fiscalizado e contestado pela Suprema Corte, ainda mais se fosse contra seus parceiros ideológicos. Não havia mais como segurar.
A pá de cal aconteceu em 21 de fevereiro de 2017, quando o Senado aprovou o nome de Alexandre de Moraes para o STF, depois de uma longa sabatina, onde ele ensinava, entre outras coisas, que quem não quisesse ser criticado, que não entrasse para a vida pública. Um dia depois, ele foi nomeado por seu amigo, o então presidente Michel Temer. Pouco tempo depois, Moraes passava a se tornar a principal figura do tribunal, até chegar ao estágio atual, onde o que ele manda é lei no País.
Nos últimos tempos, a Constituição de 1988 foi sendo adaptada aos desejos, interesses e decisões do nosso principal tribunal. As decisões se transformaram, beneficiando apenas um lado ideológico, parceiro do tribunal e colocando todo o peso da lei sobre quem se atreva a não rezar na mesma cartilha. A legislação eleitoral também foi adaptada para beneficiar apenas um dos lados, enquanto o outro era punido severamente, com praticamente todas as iniciativas que o pudessem colocar em condição de igualdade na corrida pelo Planalto.
A fraqueza do Congresso, o medo dos políticos que poderiam mudar esta situação (muitos deles com um rabo enorme e que poderiam ser julgados pelo próprio STF) e a covardia da maioria dos senadores, propiciou que se chegasse onde estamos hoje. Não há mais plena democracia no Brasil.
A Constituição serve apenas como mote de discurso, como se ela ainda fosse cumprida. E agora, o próprio STF vai decidir que só quem pode pedir impeachment de ministro do tribunal é o Procurador Geral da República, hoje um personagem subserviente e parceiro político. Está na hora do Congresso fechar as portas, por não ter serventia e por ter perdido todas as chances de reagir enquanto ainda era possível. Agora já é tarde!
BRAGUIN PELO PARTIDO NOVO É A SURPRESA PARA DISPUTA AO GOVERNO NO ANO QUE VEM
Tem mais um candidato ao Governo de Rondônia. E é um nome forte, que chega com chances reais de chegar lá. Trata-se do comandante da Polícia Militar de Rondônia, o coronel Régis Braguin, que pode estar na luta pela cadeira de seu colega de farda e hoje seu chefe, o também coronel Marcos Rocha, na eleição de 2026. Braguin foi convidado pelo comando nacional do Partido Novo para ser o nome da sigla na corrida governamental em Rondônia. O convite também foi oficializado pelo presidente regional do Novo, o vereador Lucas Follador, de Ariquemes, durante encontro em Brasília.
Braguin começou a se destacar a partir de decisões em defesa da sociedade, de duro combate às facções e ao crime organizado; tem o apoio da tropa e de setores importantes da sociedade. É um nome jovem, ficha limpa, com grandes serviços prestados à área de segurança, uma das mais complexas e que mais preocupa a sociedade. Seu comando firme e os resultados que tem conseguido no combate ao crime, o colocaram como um personagem respeitado em toda a Rondônia.
Na semana passada, o comandante da PM rondoniense recebeu várias homenagens no Congresso, pelos 50 anos da corporação. Vários discursos, vídeos de apoio gravados e elogios antecederam os convites parda que discutem o governo. Um dos maiores líderes do Partido Novo no país, o deputado gaúcho Marcel Van Hattem, não poupou elogios a Braguin. Claro que ainda há um longo caminho a percorrer, inclusive porque será importante um eventual apoio do governador Marcos Rocha, mas Braguin surge como uma surpresa para esta eleição do ano que vem.
BANCADA FEDERAL VAI A FACHIN PEDIR APOIO DO STF PARA QUE ACABEM ATAQUES CONTRA PEQUENOS PRODUTORES
Os abusos, os excessos, a falta de humanidade nas ações de órgãos de segurança do governo federal, em Rondônia, a mando do Ibama e Funai, motivaram uma reunião com representantes da bancada federal rondoniense com o ministro presidente do STF, Edson Fachin, nesta semana. Dois senadores rondonienses (Confúcio Moura e Marcos Rogério), além da senadora Damares Alves, da Comissão de Direitos Humanos do Senado, acompanhados pelos deputados federais Silvia Cristina e Lúcio Mosquini, expuseram ao ministro o que está acontecendo em Rondônia, pedindo apoio para que as ações grotescas – como incendiar casas de famílias de pequenos produtores rurais – parem imediatamente.
Segundo a deputada Sílvia Cristina, “o ministro Edson Fachin se mostrou sensível ao nosso pleito e essa reunião pode mudar os rumos da retirada de famílias de suas áreas. Hoje, em regiões como Alvorada do Oeste e o distrito de Tarilândia, entre outras, produtores rurais estão aterrorizados. Muitos já foram retirados de suas áreas e muitos outros estão sendo ameaçadas”, analisou.
O deputado Lúcio Mosquini também viu com otimismo o resultado do encontro com o presidente do STF, do qual participou também, o representante dos agricultores, Marcelo Lucas. “Não vamos desistir desta batalha pelos nossos produtores rurais. O que está acontecendo é um absurdo e esperamos que o STF decida por impedir que o que se viu em Alvorada do Oeste, Tarilândia e outras regiões de Rondônia, não se repita.
NOVA DECISÃO CONTRA OS PASSAGEIROS: CRISTIANE PROTESTA E QUER QUE EMPRESAS INTERNACIONAIS POSSAM NOS ATENDER
Mais uma decisão contrária aos consumidores e em defesa das empresas aéreas. A medida, tomada pelo ministro Dias Toffoli suspendeu, em todo o país, os processos de indenização por atraso, alteração ou cancelamento de voos quando as empresas alegam caso fortuito ou força maior. Uma das grandes batalhadoras para que os passageiros de Rondônia sejam respeitados, o que não o são há muito tempo, a deputada Cristiane Lopes protestou contra a decisão. Para a parlamentar, a medida amplia a insegurança jurídica e deixa os usuários ainda mais vulneráveis.
Cristiane Lopes afirma que não aceita que o consumidor continue sendo o elo mais fraco. “Quem paga caro pela passagem não pode ser abandonado pelas companhias aéreas e agora também desprotegido na Justiça. O transporte aéreo é vital para Rondônia, toda região Norte e para todo Brasil”. Neste contexto, Cristiane a parlamentar defende o avanço de Projeto de Lei de sua autoria que autoriza a cabotagem aérea na Amazônia Legal. O projeto permite que empresas internacionais possam operar voos domésticos na região, ampliando a concorrência, aumentando a oferta e reduzindo preços.
Ela destaca que “a concentração do mercado aéreo tornou-se insustentável e penaliza principalmente os estados do Norte, que enfrentam poucas rotas e tarifas elevadas. Para Cristiane, o Projeto que permite empresas internacionais voaram para a Amazônia e daqui para outras regiões do país, representaria uma alternativa concreta para melhorar a conectividade e proteger a população. Por enquanto, contudo, estamos mais uma vez derrotados por decisões judiciais que atendem os interesses apenas das empresas aéreas.
ENERGISA INVESTIU 675 MILHÕES DE REAIS PARA LEVAR ENERGIA DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS A 26 MIL FAMÍLIAS RONDONIENSES
A chegada da energia transforma realidades: garante dignidade, impulsiona o desenvolvimento local, melhora a qualidade de vida das famílias e promove inclusão social, permitindo que comunidades antes isoladas tenham acesso a novas oportunidades, serviços e conforto. Foi assim com mais de 26 mil famílias em todo o Estado, que receberam energia elétrica da Energisa, através do programa Luz para Todos.
Só em 2025, mais de cinco mil famílias foram contempladas, resultado de investimentos que ultrapassam 675 milhões de reais apenas para o Luz para Todos em Rondônia.
A marca de mais de 26 mil famílias atendidas, consolida um avanço inédito na inclusão elétrica dessas populações. As ligações realizadas configuram a universalização do acesso à energia elétrica nas áreas atendidas, conectando comunidades que, historicamente, estavam fora do mapa da eletrificação. Do total, mais de 23 mil famílias foram atendidas pelo Luz Para Todos Rural, que utiliza rede convencional de distribuição em regiões onde há viabilidade técnica para implantação da infraestrutura elétrica.
Já o Luz Para Todos Remoto, destinado a áreas em que a construção de rede convencional é inviável, levou energia a cerca de três mil famílias com sistemas de geração solar associados a baterias, garantindo fornecimento contínuo em localidades isoladas, ribeirinhas e de difícil acesso.
Para o diretor-presidente da Energisa Rondônia, André Theobald, o resultado alcançado pelo Luz para Todos no estado é motivo de orgulho e reforça o impacto social do programa: “Ver uma família acendendo a luz pela primeira vez é presenciar o início de um novo capítulo. Energia significa estudo à noite, conservação de alimentos, acesso à informação e mais oportunidades. Isso é o que nos motiva a seguir avançando, conectando pessoas e transformando realidades”, destaca.
DOMINGÃO DA CDL COMEÇA NO DOMINGO, NA AVENIDA JATUARANA E DEPOS SEGUE NA ZONA LESTE E NO CENTRO
O comércio do Estado e principalmente o da Capital se preparou para um Natal bastante positivo. O comércio de Porto Velho aguardando, ansioso, o pagamento da segunda parcela do 13º pelo Governo do Estado e o salário de Dezembro, que devem sair antes do Natal, mas também o dinheiro que virá dos demais órgãos oficiais e das empresas privadas. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), preferiu não anunciar ainda a previsão de crescimento das vendas sobre o ano passado, mas as expectativas ainda são otimistas.
As vendas devem começar a crescer a partir deste final de semana, quando ocorre o primeiro Domingão da CDL, que começa como em todos os anos anteriores, pela zona sul. A concentração de lojistas e de todo o comércio inicia na avenida Jatuarana e prossegue durante todo o domingo. Na semana que vem, dia 14, será a vez da festa na José Amador dos Reis, na zona leste e termina no dia 21, quatro dias antes do Natal, na avenida Sete de Setembro, no centro.
As lideranças do comércio, tendo à frente à presidente da CDL, Joana Joanora, estão convidando a todos os porto-velhenses para prestigiarem os três Domingões e fazerem suas compras no comércio local. Nos anos anteriores, as promoções, que representam o maior evento do varejo de Rondônia, se transformaram em grande sucesso de público e vendas. Espera-se a repetição dos bons resultados neste ano.
MARIANA É OPERADA NAS PERNAS E NO JOELHO E RECEBE MILHARES DE MENSAGENS DESEJANDO RÁPIDA RECUPERAÇÃO
Personagem da política como muitos eleitores, admiradores, fãs e amigos, a ex-deputada federal Mariana Carvalho está internada, depois de ser paciente de uma cirurgia no joelho esquerdo e nas duas pernas. Médica, Mariana tomou a decisão depois de problemas e dores para caminhar. A cirurgia foi bem sucedida e ela está convalescendo, mas já dando os primeiros passos, acompanhada por médicos e servidores do hospital, mas ainda com ajuda de bengalas.
Ela publicou vídeos e um texto nas redes sociais, com alguns milhares de acessos e mais de mil comentários desejando plena recuperação. Tudo isso num só dia. No texto, ela explica: “estou vivendo meu pós operatório e, por isso, um pouco mais ausente”. Avisou que segue no processo de recuperação, mas promete: “em breve, estarei 100 por cento, firme e forte outra vez!”
Embora ainda não tenha decidido, ao menos publicamente, qual o caminho que seguirá na corrida eleitoral do ano que vem (Senado? Câmara Federal?) Mariana Carvalho aproveita a convalescência para analisar o quadro político, antes de anunciar quais serão seus futuros passos, agora com pernas e joelho fortes, com o perdão do trocadilho.
Ela aproveitou ainda para agradecer à família, médicos e “a tantos amigos”, que, segundo ela, estiveram ao seu lado. “Vocês fizeram toda a diferença”, comentou. Não se sabe ainda quanto tempo vai durar o período de recuperação de uma figura política das mais bem quistas e respeitadas de Rondônia.
NO ENCONTRO DA FESTA DA UVA, POLÍTICA E ELEIÇÃO DE 2026 SE MISTURARAM AOS CACHOS E SUCOS
Na primeira Festa da Uva em Presidente Médici, promovida pelo empresário e produtor rural Wilson Marcon, várias personalidades se encontraram. Foi um evento importante para o setor produtivo do Estado, na medida em que não se tinha convicção de que aquela região poderia ter plantações de uva. Não deu outra. A produção é um sucesso, ao ponto de Marcon ter se motivado para realizar o primeiro evento, reunindo grande público e muitas lideranças.
Entre os que prestigiaram o evento, estavam oi ex-governador e ex-senador Ivo Cassol e o empresário do agronegócio e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Neodi Oliveira. Também por lá estiveram o ex-prefeito de Ji-Paraná e ex-deputado Jesualdo Pires, candidatíssimo a uma cadeira à Câmara Federal em 2026 e um dos mais atuantes parlamentares da Assembleia, o cinco vezes deputado Luizinho Goebel, que também disputará mais um mandato.
Claro que entre cachos e sucos de uva, o tema político predominou nas conversas. Cassol não pode disputar o pleito, mas terá influência sobre ele. Tanto Neodi quanto Jesualdo seriam nomes apoiados pelo ex-governador, mas ambos têm planos diferentes. Neodi não quer voltar à política e Jesualdo, com uma forte parceria com a deputada Silvia Cristina, candidatíssima ao Senado, quer ser deputado federal. O encontro do quarteto mereceu uma foto especial, que ilustra este texto.
EYDER BRASIL FAZ HOMENAGEM ESPECIAL NA ASSEMBLEIA, PELOS 100 ANOS DA ESCOLA BARÃO DO SOLIMÕES
Um século de História! A Escola Barão do Solimões, que completou 100 anos de existência em agosto passado, recebeu uma homenagem muito especial a partir de iniciativa do deputado estadual Eyder Brasil. Numa solenidade especial na Assembleia Legislativa, Eyder comandou uma homenagem muito especial ao um dos educandários mais tradicionais da Capital e de todo o Estado. O evento reuniu servidores, ex-profissionais e representantes da comunidade escolar para celebrar o marco histórico.
A instituição recebeu a Medalha do Mérito Legislativo, honraria concedida pelo Parlamento rondoniense em reconhecimento à relevância educacional da escola ao longo de um século. Também foram entregues Votos de Louvor a 129 servidores, entre professores e funcionários, pelos serviços prestados ao ensino público. Profissionais já falecidos, que contribuíram de forma significativa para a formação de gerações, também foram lembrados com homenagem in memoriam.
“Celebrar 100 anos da Barão do Solimões é reconhecer a dedicação de quem passou por essas salas e construiu uma história que atravessa gerações. Cada profissional homenageado faz parte desse legado”, discursou Eyder Brasil. Fundada em 1925, a Escola Barão do Solimões é uma das instituições mais tradicionais de Porto Velho e integra a rede estadual de ensino.
Segundo dados da Secretaria de Estado da Educação (Seduc-RO), a unidade atende estudantes em diferentes etapas da educação básica e se destaca pela participação em projetos pedagógicos e atividades culturais que fortalecem o vínculo com a comunidade.
PERGUNTINHA
Faltando 20 dias para o Natal, o seu Papai Noel vai ser tão gordo e com obesidade mórbida como Brendan Fraser, no filme A Baleia ou tão magro quanto Tom Hanks, que perdeu 22 quilos em poucas semanas, para poder fazer o personagem do filme O Náufrago?
