PM prende agressor após sequência de crimes em propriedade rural

Publicada em 08/12/2025 às 11h29
A guarnição policial militar atendeu a uma ocorrência grave numa propriedade rural a cerca de 3 km do perímetro urbano de Cujubim, após a vítima relatar que um indivíduo, alegando estar armado, tentava entrar à força em sua residência para levar uma motocicleta. No local, os militares constataram danos extensos, incluindo janelas destruídas, portas danificadas e objetos quebrados, além de sangue espalhado pelo imóvel devido a cortes sofridos tanto pela vítima quanto pelo autor.
Durante patrulhamento pela região da Linha B – 94 (Leste Mato Grosso), a equipe localizou o suspeito com múltiplos ferimentos e grande quantidade de sangue pelo corpo. Ao ser abordado, ele resistiu de forma ativa, investindo contra os policiais, momento em que lesionou a mão de um dos militares, que precisou de atendimento hospitalar e teve fratura confirmada. Em razão da agressividade constante, foi necessário o uso moderado de algemas e espargidor de pimenta para resguardar a integridade da guarnição e do próprio detido, que durante o deslocamento proferiu ofensas e ameaças aos agentes.
A motocicleta mencionada pela vítima foi localizada abandonada à margem da via rural e apresentada na UNISP, juntamente com vítima e autor. A atuação firme e técnica da guarnição garantiu a contenção do agressor, a preservação da ordem pública e o encaminhamento de todos os envolvidos para as providências legais cabíveis.
