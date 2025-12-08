Colisão frontal entre veículos deixa feridos na BR-364

Publicada em 08/12/2025 às 09h15
Uma tentativa de ultrapassagem teria ocasionado a colisão
Um acidente grave envolvendo dois carros de passeio foi registrado na manhã do domingo, 7, em uma reta da BR-364 que liga o município de Vilhena a Comodoro/MT.
Às imagens registradas por populares mostram a destruição causada pela colisão frontal, mas apesar da violência do impacto, não houve mortes.
No carro prata, que seguia sentido Vilhena, viajavam dois idosos que escaparam sem ferimentos graves. Já no veículo de cor branca seguia um funcionário público da área da saúde indígena de Vilhena, que sofreu uma fratura em um dos braços.
Um dos idosos gravou um vídeo no local agradecendo por estar vivo e relatou que o carro branco teria colidido de frente com o dele, quando o motorista tentava ultrapassar uma carreta, invadindo a pista contrária.
Populares prestaram os primeiros socorros à vítima até a chegada do resgate da Polícia Rodoviária Federal-PRF.
