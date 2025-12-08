Apenado monitorado é preso após ameaçar e ofender a mãe

Publicada em 08/12/2025 às 08h50
Um apenado monitorado foi preso na tarde deste domingo (07) após ameaçar e ofender a própria mãe, uma idosa de 75 anos, na Rua México, bairro Embratel, em Porto Velho. A ação foi conduzida pelo 1º Batalhão da Polícia Militar, sob comando do Sargento Josué.
A vítima acionou o CIOP pedindo ajuda ao relatar que o filho havia invadido a residência, quebrando o cadeado do portão e entrando sem permissão. Segundo a idosa, o homem passou a agir com extrema agressividade, chamando-a de “arrombada” e fazendo diversas ameaças. Ela contou ainda que mora com uma neta de 23 anos e um bisneto criança, e que possui medida protetiva contra o suspeito devido ao histórico de violência.
Ao chegar ao local, os policiais encontraram o homem completamente transtornado e se recusando a obedecer às ordens. Ele se exaltou ainda mais, oferecendo resistência ativa, o que obrigou os militares a utilizar técnicas moderadas de contenção para preservar a segurança da família.
Em um momento crítico, o suspeito correu até a pia da cozinha e tentou pegar um objeto para agredir os policiais, chegando a quebrar um copo de vidro. Durante a contenção, ele escorregou e sofreu um corte na cabeça. O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos, e o homem recebeu sete pontos no couro cabeludo antes de ser liberado.
Pesquisas no sistema SINESP confirmaram que o apenado possui diversas passagens criminais, incluindo descumprimento de medida protetiva. Mesmo usando tornozeleira eletrônica, voltou a praticar violência contra a própria mãe.
Durante o trajeto ao Departamento de Flagrantes, o homem debochou dos policiais, afirmando que seria solto na audiência e que acusaria a equipe de agressão.
Após os procedimentos, o suspeito foi apresentado na delegacia e ficou à disposição da Justiça.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!