ENERGISA orienta sobre como se cadastrar na Tarifa Social de Energia em Rondônia: Veja o passo a passo!

A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) vem mudando a vida de milhares de famílias de baixa renda em Rondônia. Desde 2018, quando a Energisa assumiu a distribuição no estado, o número de beneficiados saltou de 43 mil para mais de 125 mil, um crescimento superior a 190%.
Mesmo assim, cerca de 60 mil famílias que têm direito ao desconto ainda não estão cadastradas. E, na maioria dos casos, por motivos simples: conta de energia no nome de outra pessoa, CadÚnico desatualizado ou falta de informação sobre como solicitar o benefício.
A boa notícia é que regularizar tudo isso é rápido e pode ser feito pelos canais da Energisa, sem complicação.
Quem tem direito ao desconto?
Podem solicitar o cadastro na Tarifa Social:
Famílias inscritas no CadÚnico com renda per capita de até R$ 759;
Beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada);
Pessoas eletrodependentes que utilizam equipamentos elétricos de uso contínuo para tratamento de saúde.
Passo 1: Confira se seus dados estão atualizados
Antes de tudo, é essencial garantir que o CadÚnico esteja atualizado, procedimento realizado nos CRAS da sua cidade. Para quem recebe o BPC, é importante ter o número do benefício em mãos.
Outro ponto fundamental: o titular do CadÚnico deve ser o mesmo titular da conta de energia. Caso não seja, é possível solicitar a troca de titularidade nos canais de atendimento da Energisa.
Passo 2: Separe os documentos necessários
Para agilizar o processo, tenha em mãos:
Documento oficial com foto;
CPF;
Número do NIS (ou NB, no caso de beneficiários do BPC);
Código da unidade consumidora (presente na conta de energia);
Telefone de contato;
Folha V7 do CadÚnico;
Para indígenas: RANI.
Em muitos casos, o cliente pode ser incluído automaticamente quando os dados do CadÚnico e da conta de energia estão alinhados. Se isso não ocorrer, basta solicitar a atualização cadastral da unidade consumidora pelos canais oficiais da Energisa:
WhatsApp – Gisa: (69) 99358-9673
Aplicativo Energisa On
Site: www.energisa.com.br
Call Center: 0800 647 0120
Bernardo Moreira, gerente de Serviços Comerciais da Energisa Rondônia, destaca o impacto direto do benefício no orçamento das famílias:
“O desconto faz diferença real no dia a dia. Quando conseguimos incluir uma nova família, estamos ajudando a aliviar preocupações e garantir mais dignidade no orçamento doméstico. Atualizar o CadÚnico e colocar a conta no seu nome são passos rápidos que podem abrir a porta para um benefício que transforma o orçamento familiar”, afirma.
