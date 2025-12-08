Presidente do Progressistas, deputada Sílvia Cristina anuncia chegada de novas lideranças ao partido

Publicada em 08/12/2025 às 10h23
A presidente estadual do Progressistas, deputada federal Sílvia Cristina, anunciou a chegada de novas lideranças ao partido. O evento que marca o recebimento dos novos filiados à sigla vai ocorrer nesta quinta-feira (11), às 19h, no auditório da Unopar, em Porto Velho.
“Estamos fortalecendo o Progressistas, visando a formação de uma nominata sólida, para a disputa eleitoral de 2026. A chegada dessas lideranças representa esse processo de reforço ao time para concorrer à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal”, disse a presidente.
Assinarão a ficha de filiação ao Progressistas, o deputado estadual Ismael Crispin, a professora Agna Souza e os médicos Maiquy Paulo e Wenceslau Ruiz. O evento vai contar com militantes e correligionários, com a expectativa de um grande público presente, além do deputado estadual do Progressistas, Lucas Torres, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e demais lideranças, incluindo de outras legendas.
