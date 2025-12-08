Pontão de Cultura Diversidade Amazônica capacita estudantes de Vilhena

Publicada em 08/12/2025 às 10h45
O Pontão de Cultura, Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Diversidade Amazônica (ACEMDA) promoveu, na sexta-feira (21) de novembro, uma programação especial voltada aos estudantes do bairro Cristo Rei, em Vilhena (RO). A iniciativa integra o projeto “Oficina de Fotografia Lentes da Periferia: Cultura e Expressão”, que busca estimular a criatividade e fortalecer a formação cultural de jovens e adolescentes da rede pública.
Realizadas no Colégio Cívico Militar Almirante Tamandaré, as atividades reuniram duas oficinas de fotografia — com momentos teóricos e práticos conduzidos pelo fotógrafo Washington Kuipers — e duas rodas de conversa mediadas pelo sociólogo Marcio Guilhermon, que conversaram sobre cultura, identidade, território e protagonismo juvenil.
De acordo com a presidente da ACEMDA, Andréia Machado, cerca de 50 alunos foram atendidos e receberão certificado ao término da capacitação. Ela destaca que o projeto tem como foco ampliar o acesso à arte e à expressão cultural dentro do espaço escolar.
“Queremos incentivar o olhar sensível dos estudantes, proporcionar novas experiências e fortalecer o vínculo entre cultura, educação e comunidade. É fundamental que nossas ações valorizem a identidade cultural de Vilhena e estimulem a participação ativa dos jovens”, afirmou.
A iniciativa faz parte da contrapartida do Edital nº 02/2025 – Subsídios para Manutenção de Espaços Culturais, promovido pela Fundação Cultural de Vilhena, com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, via Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).
Andréia reforça que ações como essa contribuem para democratizar o acesso à cultura no município. “Somos muito gratos por poder desenvolver projetos que aproximam arte, juventude e escola. Essas experiências transformam trajetórias e fortalecem nossa missão enquanto espaço cultural”, destacou.
A presidente da ACEMDA também agradeceu aos parceiros envolvidos. “Agradecemos à Fundação Cultural de Vilhena, à direção, aos servidores e, principalmente, aos alunos do Colégio Cívico Militar Almirante Tamandaré pela receptividade e participação. Que possamos construir muitos outros momentos de aprendizagem e valorização da cultura local”, concluiu.
