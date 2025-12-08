Obras de drenagem profunda neutralizam mais de 20 mm de chuva na capital

Publicada em 08/12/2025 às 10h51
Um serviço fundamental para qualquer município que deseja enfrentar os problemas relacionados às enchentes urbanas, as obras de drenagem profunda vêm sendo uma das prioridades nos trabalhos de infraestrutura executados pela Prefeitura de Porto Velho.
De acordo com o Instituto Climatempo, entre o início da manhã e a tarde deste sábado (6), caíram 20,4 milímetros de chuva na capital rondoniense, volume capaz de gerar transtornos à população.
Porém, os serviços de drenagem profunda já começam a apresentar resultados, especialmente após a intervenção realizada no cruzamento das avenidas Vieira Caúla e Mamoré, onde os registros de alagamentos eram frequentes.
Segundo o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, o conjunto de ações executadas nessa região contemplou limpeza, construção de rede auxiliar e desobstrução total do sistema antigo, solucionando o problema dos alagamentos e eliminando transtornos causados pela infraestrutura precária acumulada ao longo dos anos.
“Aqui, na Vieira Caúla com Mamoré, realizamos a construção de uma rede auxiliar, colocamos novas manilhas e promovemos a limpeza de toda essa região, o que traz mais tranquilidade para as pessoas que moram no entorno”, destacou o prefeito.
A previsão indica que mais chuva deve atingir Porto Velho nos próximos dias.
