Com bocas de lobo limpas, Prefeitura de Porto Velho supera alagamentos na avenida Rio de Janeiro
Por  João Paulo Prudêncio
Publicada em 08/12/2025 às 11h07
Constância nos serviços marca o trabalho de reorganização da infraestrutura urbana realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

Mesmo com a chuva intensa durante a madrugada e manhã deste sábado (6), pontos historicamente críticos de alagamento, como os cruzamentos da avenida Guaporé com Rio Madeira e Rio de Janeiro, permaneceram sem acúmulo de água. A atuação contínua das equipes, com uso de equipamentos como o hidrojato, garantiu o escoamento adequado.

Desde as primeiras horas do dia, não houve registro de transtornos nesses locais. Mais de mil bocas de lobo já foram desobstruídas pelas equipes de zeladoria.

A obra no sistema de drenagem da avenida Rio de Janeiro também apresenta resultados. Trechos que antes registravam alagamentos não tiveram acúmulo de água ou prejuízos ao trânsito e aos moradores.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, a ação reforça o compromisso da gestão em aplicar soluções técnicas que resolvam problemas recorrentes. “Com inteligência e mobilização, seremos capazes de superar esses problemas e avançar na melhoria da infraestrutura da cidade”.

Os trabalhos continuam, integrando intervenções de drenagem profunda com ações permanentes de zeladoria urbana.

