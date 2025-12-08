Com bocas de lobo limpas, Prefeitura de Porto Velho supera alagamentos na avenida Rio de Janeiro

Publicada em 08/12/2025 às 11h07
Constância nos serviços marca o trabalho de reorganização da infraestrutura urbana realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).
Mesmo com a chuva intensa durante a madrugada e manhã deste sábado (6), pontos historicamente críticos de alagamento, como os cruzamentos da avenida Guaporé com Rio Madeira e Rio de Janeiro, permaneceram sem acúmulo de água. A atuação contínua das equipes, com uso de equipamentos como o hidrojato, garantiu o escoamento adequado.
Desde as primeiras horas do dia, não houve registro de transtornos nesses locais. Mais de mil bocas de lobo já foram desobstruídas pelas equipes de zeladoria.
A obra no sistema de drenagem da avenida Rio de Janeiro também apresenta resultados. Trechos que antes registravam alagamentos não tiveram acúmulo de água ou prejuízos ao trânsito e aos moradores.
De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, a ação reforça o compromisso da gestão em aplicar soluções técnicas que resolvam problemas recorrentes. “Com inteligência e mobilização, seremos capazes de superar esses problemas e avançar na melhoria da infraestrutura da cidade”.
Os trabalhos continuam, integrando intervenções de drenagem profunda com ações permanentes de zeladoria urbana.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!