“O Agente Secreto” leva três indicações ao Globo de Ouro 2026; Wagner Moura disputa Melhor Ator

Publicada em 08/12/2025 às 10h43
O cinema brasileiro abriu a semana com reconhecimento internacional. Nesta segunda-feira (8), O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, garantiu três indicações ao Globo de Ouro 2026, incluindo a de Melhor Drama. O protagonista Wagner Moura também foi nomeado à categoria de Melhor Ator em Filme de Drama.
A produção ainda disputa Melhor Filme de Língua Não Inglesa, reforçando o espaço que o longa vem conquistando no circuito internacional. A revista Variety já havia antecipado a indicação de Moura e aposta que o ator tem chances reais de vencer.
O desempenho do filme repete o desempenho de Ainda Estou Aqui, que não venceu o prêmio de filme em língua não inglesa na edição anterior, mas rendeu a Fernanda Torres o troféu de Melhor Atriz de Drama.
Ambientado na década de 1970, durante a ditadura militar, O Agente Secreto acompanha um professor universitário especializado em tecnologia que passa a fugir das autoridades do regime. Além das indicações ao Globo de Ouro, o longa vem acumulando prêmios: no domingo (7), venceu a categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa no Los Angeles Critics Association Awards (LAFCA) e ficou em segundo lugar na disputa de Melhor Filme. Wagner Moura também ficou em segundo entre os atores. Em maio, a obra já havia conquistado o Prêmio da Crítica no Festival de Cannes.
