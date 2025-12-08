CINEMA NACIONAL

“O Agente Secreto” leva três indicações ao Globo de Ouro 2026; Wagner Moura disputa Melhor Ator

“O Agente Secreto” acumula três indicações ao Globo de Ouro 2026, incluindo Melhor Drama e Melhor Ator para Wagner Moura, reforçando a boa fase do cinema brasileiro no exterior