Rosalía leva susto com barata voadora durante gravação do Fantástico

O alto do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foi palco de um episódio inesperado durante a entrevista de Rosalía ao Fantástico, exibida no último domingo (7). Enquanto conversava com a equipe do programa, a cantora espanhola, de 33 anos, acabou surpreendida por uma barata voadora que circulava ao redor da poltrona onde ela estava sentada.
Assim que percebeu o inseto se aproximando, Rosalía se levantou assustada, gritou e correu para longe. Visivelmente nervosa, pediu desculpas à produção: “Desculpa, eu tenho muito medo de bicho”. Ela ainda solicitou que o animal fosse apenas afastado, sem ser machucado, enquanto tentava manter distância da cena.
O registro rapidamente viralizou nas redes sociais e gerou identificação entre os internautas. Usuários do X (antigo Twitter) brincaram com a situação, classificando a reação da artista como “gente como a gente”. Outros admitiram que teriam feito igual — ou pior — diante de uma barata voadora.
SOCORROOOO 🗣️ Durante a entrevista com o #Fantástico, Rosalía foi surpreendida por uma barata e o desespero tomou conta da artista 🤣 Não julgo, sou igual! pic.twitter.com/cG7LxiqXzx— TV Globo 📺 (@tvglobo) December 8, 2025
