Concurso Nacional de Cacau Especial é realizado pela primeira vez em Rondônia e consolida estado como referência no setor

Publicada em 08/12/2025 às 10h58
Rondônia sediou, pela primeira vez, o 7º Concurso Nacional de Cacau Especial, cuja cerimônia de premiação aconteceu no sábado (6), em Cacoal. O evento reuniu produtores, técnicos, representantes de instituições do setor e autoridades, marcando um momento histórico para a agricultura do estado e fortalecendo a posição de Rondônia no cenário nacional da cacauicultura.
A realização do concurso em solo rondoniense evidenciou o avanço da produção de cacau de qualidade na Região Norte, resultado de investimentos em tecnologia, assistência técnica, manejo adequado e políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e empresarial.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, sediar um concurso dessa magnitude pela primeira vez no estado representa reconhecimento e valorização do trabalho dos produtores. “Trazer o Concurso Nacional de Cacau Especial para Rondônia é reconhecer a força do nosso setor produtivo. O governo tem investido para apoiar o produtor rural, fortalecer a agricultura e ampliar as oportunidades de desenvolvimento sustentável em todo o estado. Esse resultado mostra que Rondônia está preparada para ocupar posições de destaque no cenário nacional”, ressaltou.
PREMIAÇÃO
Categoria Varietal
O 1º lugar foi conquistado pelo produtor Mauro Celso Tauffer, do município de Buritis (RO), com a variedade BN34, que se destacou pela qualidade superior e características sensoriais diferenciadas. O 2º lugar ficou com José Batista de Souza, do município de Uruará (PA); e o 3º lugar foi conquistado por Luiz Anastácio, de Cacoal (RO), com a variedade Cepec 2022.
Categoria Mistura
Na categoria mistura, o 1º lugar foi conquistado por Robson Brogni, de Medicilândia (PA). O 2º lugar ficou com Gilmar Batista de Souza, de Uruará (PA); e o 3º lugar foi conquistado por Miriam Aparecida Federicci, também de Medicilândia (PA).
O vencedor da categoria varietal, Mauro Celso Tauffer, destacou a importância do reconhecimento nacional para os produtores de Rondônia. “É uma grande satisfação representar o estado em um concurso nacional e ainda conquistar o primeiro lugar. Isso mostra que todo o esforço em investir em qualidade, manejo correto e tecnologia tem valido a pena. Esse prêmio é de todos que acreditam no potencial do nosso cacau e na força da nossa agricultura.”
O titular da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Luiz Paulo, salientou que o concurso reforça o trabalho que vem sendo realizado pela gestão estadual no fortalecimento da cadeia produtiva do cacau. “A realização desse concurso em Rondônia demonstra o quanto a nossa cadeia do cacau evoluiu. A Seagri trabalha de forma permanente no apoio ao produtor, na assistência técnica, no incentivo à adoção de boas práticas e no fortalecimento de toda a cadeia produtiva. Esse reconhecimento nacional é reflexo de uma política pública séria e comprometida com quem produz.”
O diretor científico do Centro de Inovação do Cacau (CIC), Cristiano Vilela, também evidenciou a importância do evento para o desenvolvimento técnico da cacauicultura na região. “Quando um estado como Rondônia passa a sediar um concurso nacional, isso significa que ele alcançou um novo patamar de qualidade, organização e potencial produtivo. O que vimos aqui foi um cacau com alto padrão, capaz de competir em nível nacional e internacional”, afirmou.
POLO EM EXPANSÃO
Além de valorizar os produtores premiados, o 7º Concurso Nacional do Cacau Especial impulsiona a visibilidade de Rondônia como um polo em expansão na produção de cacau de qualidade, abrindo novas oportunidades de mercado, atraindo investimentos e fortalecendo a geração de emprego e renda no campo.
