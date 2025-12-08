Com apoio da prefeitura, Domingão da CDL movimenta a Avenida Jatuarana

Publicada em 08/12/2025 às 10h11
A Prefeitura de Porto Velho é parceira do Domingão da CDL, que abriu sua programação neste domingo, 07 de dezembro, na Avenida Jatuarana. O evento reuniu mobilizou comerciantes com atividades culturais, serviços gratuitos e ações voltadas ao período natalino.
A iniciativa marcou o primeiro dos três domingos que seguem na cidade: 07/12 na Jatuarana, 14/12 na José Amador dos Reis e 21/12 na Sete de Setembro.
A proposta transforma as principais avenidas comerciais em corredores exclusivos para compras, com trânsito fechado, segurança e organização para facilitar o acesso do público às ofertas de fim de ano. O ambiente favorece quem busca produtos natalinos, atendimento rápido e atividades para toda a família.
Evento mobilizou comerciantes com atividades culturais, serviços gratuitos e ações voltadas ao período natalino
Na Jatuarana, a programação começou pela manhã e se estendeu ao longo do dia. A chegada do Papai Noel às 9h marcou o ponto alto da abertura. Além das oportunidades no comércio local, o público encontrou serviços gratuitos, música e ações de bem-estar. Houve testes de glicemia, aferição de pressão, orientações nutricionais, atendimentos de estética, cortes de cabelo, designer de sobrancelhas, massagem e suporte de ambulância.
A avenida também recebeu pontos de internet liberados ao público, atendimento de crédito para pequenos empreendedores, agricultores e artesãos por meio da Acrecid/Banco do Povo, além de orientações sobre produtos do Sicoob Amazônia.
O domingão contou ainda com demonstrações de serviços, atrações culturais, distribuição de brindes e ações de conscientização no trânsito, com atividades lúdicas, apresentações e materiais educativos.
Os sorteios fizeram parte da programação: duas bicicletas por domingo, cada uma com capacete, uma pela manhã e outra à tarde. Ao final dos três domingos, serão seis bicicletas distribuídas ao público participante.
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho (CDL) disse que o evento busca valorizar o comércio local e ampliar o acesso da população a serviços essenciais, lazer e oportunidades de compra organizadas em clima de Natal.
A Prefeitura de Porto Velho e a SEMTEL convidam a população para participar da programação e aproveitar os próximos domingos especiais.
“Estamos juntos para apoiar quem trabalha e movimenta a economia da nossa cidade. A parceria com a CDL cria novas oportunidades e aproxima a população do comércio local” disse o prefeito Léo Moraes.
“A SEMTEL participa para ampliar serviços, garantir estrutura e apoiar quem empreende. A ideia é estimular o consumo responsável e fortalecer os pequenos negócios”, comentou Paulo Moraes, titular da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!