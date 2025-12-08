Bairro Ulisses Guimarães não registra transtornos com a chuva deste sábado (6)

Publicada em 08/12/2025 às 10h34
A forte chuva que atingiu Porto Velho desde as primeiras horas deste sábado (6) não trouxe transtornos ao bairro Ulisses Guimarães, que nas últimas semanas enfrentava pontos de acúmulo de água em várias ruas.
A situação foi resolvida após uma intervenção da Prefeitura de Porto Velho nas últimas duas semanas. Uma força-tarefa envolvendo servidores de diferentes secretarias realizou a retirada de lixo que obstruía o escoamento da água.
Segundo Sebastião Avelino, os problemas de alagamento deixaram de ocorrer mesmo com as chuvas recentes
Segundo Sebastião Avelino, motorista de ônibus que atua na linha que atende o bairro, os problemas de alagamento deixaram de ocorrer mesmo com as chuvas recentes. “Depois que o pessoal da prefeitura veio aqui e fez a limpeza, acabou a alagação. Isso é importante para o nosso trabalho e para a população que mora aqui”.
O prefeito Léo Moraes esteve no bairro para verificar as demandas de infraestrutura. Ele destacou que o trabalho conjunto entre as secretarias é essencial para melhorar as condições de drenagem. “Parte da água das ruas Peixes e Gêmeos desce para o canal que foi limpo. A quantidade de entulho retirada mostra a importância da participação da sociedade na manutenção dos córregos”.
O canal responsável pelo escoamento das águas pluviais do bairro Ulisses Guimarães não recebia uma limpeza dessa proporção há mais de dez anos.
