Tailândia lança ataque aéreo na fronteira com o Camboja

A morte de um militar tailandês reacendeu a tensão entre os dois países e levou o Exército da Tailândia a bombardear alvos militares cambojanos. Ambos os governos mobilizam tropas e evacuam civis, enquanto Camboja nega ter iniciado os disparos que desencadearam o conflito
O Exército da Tailândia lançou ataques aéreos nesta segunda-feira (8) na região de fronteira com o Camboja, após a morte de um soldado tailandês, baleado por disparos que, segundo o governo de Bangcoc, teriam vindo do território cambojano. O episódio reacende a tensão militar entre os dois países.
As Forças Armadas da Tailândia informaram, em comunicado, que quatro militares também ficaram feridos e que as ações aéreas são “uma resposta às operações militares cambojanas”. O governo do Camboja, porém, nega ter iniciado qualquer ataque.
As autoridades tailandesas afirmam que os bombardeios miraram apenas “infraestruturas militares, depósitos de armas, centros de comando e rotas de apoio ao combate” que representariam ameaça à segurança do país.
Relatórios militares apontam ainda para uma série de confrontos nas últimas 24 horas ao longo dos quase 820 quilômetros de fronteira. Os dois governos já iniciaram a evacuação de civis e a mobilização de tropas e equipamentos.
O Camboja voltou a acusar a Tailândia de provocação e insiste que seus soldados não revidaram aos ataques.
