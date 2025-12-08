Brazuca vence o Sport Genus por 5 a zero pelo Rondoniense feminino 2025

Publicada em 08/12/2025 às 09h30
O Brazuca venceu mais uma no Rondoniense feminino, equipe venceu o derby diante da equipe do Sport Genus pelo placar de 5 a zero, com três gols marcados no primeiro tempo e dois na etapa final, o resultado deixou a equipe na liderança isolada da competição.
Com a vitória o Brazuca praticamente garantiu a classificação para a decisão do títiulo. O Sport Genus sofreu a segunda derrota por goleada, na estreia o time grená foi derrotado pelo Itapuense por 7 a 0.
Na tarde de hoje o Itapuense enfrenta a equipe do Rondoniense que precisa vencer pra manter as chances de classificação, em caso de vitória do Itapuense o time de Itapuã do Oeste também garante classificação pra final da competição. Itapuense e Rondoniense se enfrenta a partir das 16h no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa.
