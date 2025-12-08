Prefeitura de Porto Velho atua em dois pontos da zona Sul para substituir manilhas e corrigir danos no asfalto

Publicada em 08/12/2025 às 16h34
A Prefeitura de Porto Velho segue avançando com as ações de manutenção e recuperação da infraestrutura na zona Sul da cidade. Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) trabalham, nesta semana, em dois pontos distintos do bairro Nova Floresta e arredores, com foco na troca de manilhas antigas e na restauração da drenagem, após danos provocados pelas fortes chuvas.
No primeiro ponto de intervenção, na Rua Monte Azul, no bairro Nova Floresta, está sendo realizada a substituição de duas manilhas que apresentaram rompimento. O problema ocorreu depois de uma chuva intensa, que abriu um buraco e comprometeu a segurança dos moradores e motoristas que passam pelo local.
De acordo com Valter da Costa Ramalho, morador da região há vários anos, a Prefeitura agiu rapidamente após o chamado dos vizinhos.
Morador da região há vários anos, Valter da Costa Ramalho, destacou que a Prefeitura agiu rapidamente após o chamado dos vizinhos
“Deu uma chuva forte e caiu aqui, abrindo um buraco. Meus vizinhos me ajudaram a chamar a Prefeitura e já estão aqui resolvendo o problema”, afirmou o morador, aliviado com a atuação rápida da equipe da Seinfra.
A Seinfra explica que a substituição das manilhas danificadas é essencial para garantir o funcionamento correto da rede de drenagem, evitando novos rompimentos, afundamentos e transtornos causados pela água acumulada.
Em um segundo ponto próximo, na Avenida Jatuarana com a Rua Monte Azul, as equipes também atuam para corrigir um afundamento no asfalto causado por manilhas antigas danificadas. A infiltração de água comprometeu a base da via, exigindo uma intervenção estruturante na drenagem.
No local, será realizada a restauração da caixa de PV (poço de visita) e a substituição de cinco manilhas danificadas, que já não suportavam o volume de água escoado na região.
Durante a execução dos trabalhos, alguns trechos estão temporariamente interditados, e a Prefeitura orienta os motoristas a redobrarem a atenção e respeitarem toda a sinalização instalada. O objetivo é garantir a segurança de quem transita pelo local e também das equipes que atuam na obra.
Essas ações fazem parte do trabalho contínuo da Prefeitura para manter a malha viária e o sistema de drenagem urbana funcionando, especialmente no período chuvoso, quando os problemas se tornam mais recorrentes. A Seinfra reforça que equipes seguem de prontidão para atender chamados emergenciais e atuar em pontos críticos em toda a cidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!