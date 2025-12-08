Congresso Estadual de Educação Física e Esporte Escolar reúne 300 participantes em formação voltada à Educação Paralímpica

Publicada em 08/12/2025 às 16h31
O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), realiza de 9 a 11 de dezembro de 2025, em Porto Velho, o XI Congresso Estadual de Educação Física e Esporte Escolar, que terá como foco a Educação Paralímpica. O encontro será presencial em Porto Velho na Avenida Gov. Jorge Teixeira, 810, Nova Porto Velho, e reunirá cerca de 300 participantes, entre professores da Rede Estadual, professores da Rede Municipal e acadêmicos de cursos de licenciatura, com o objetivo de qualificar as equipes escolares e ampliar a oferta de esporte inclusivo no estado.
Com carga horária de 15 horas, o congresso exige como pré-requisito a conclusão do curso “Movimento Paralímpico”, em ambiente virtual. A programação contempla credenciamento no dia 9, palestras e mesa-redonda sobre Educação Física Inclusiva e Esporte Paralímpico, além de aulas teóricas e práticas de atletismo e bocha, conteúdos voltados ao atendimento de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e módulo de Classificação Funcional. A iniciativa é da Seduc, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), com apoio da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), de instituições de ensino superior e de entidades parceiras.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o estado tem investido em formação continuada para que a escola seja um ambiente que acolhe e oportuniza o desenvolvimento de todos os estudantes. “Ao sediarmos um congresso dedicado à Educação Paralímpica, reafirmamos o compromisso de fortalecer o esporte inclusivo e ampliar as possibilidades de participação dos estudantes com deficiência”, ressaltou.
Segundo a secretária da Seduc, Albaniza Oliveira, a formação permite que as equipes escolares aprimorem o planejamento das aulas, ampliem as estratégias de inclusão nas práticas esportivas e tenham mais segurança na condução de atividades adaptadas, garantindo melhores condições de aprendizagem aos estudantes com deficiência.
De acordo com o gerente de educação física, Antônio Júnior, o congresso representa um avanço importante para o estado, pois proporciona aos professores ferramentas atualizadas, baseadas nas diretrizes do esporte paralímpico, fortalecendo o trabalho pedagógico e ampliando o impacto das políticas públicas de inclusão no ambiente escolar.
INCLUSÃO
O XI Congresso Estadual de Educação Física e Esporte Escolar integra a política de fortalecimento do esporte educacional e da Educação Especial na perspectiva da inclusão, aproximando a Rede Pública de Ensino dos referenciais do movimento paralímpico e expandindo a qualificação dos profissionais que atuam diretamente com estudantes com deficiência.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!