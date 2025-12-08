Governo de Rondônia reforça valorização e inclusão produtiva em mais um encontro de catadores de materiais recicláveis

Publicada em 08/12/2025 às 16h13
Promover a valorização, o fortalecimento e a inclusão produtiva. Com esta proposta, o governo de Rondônia abriu no sábado (6), por meio da Secretaria de Estado da Mulher da Família da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), o 3º Encontro Estadual de Catadores de Materiais Recicláveis. O evento que segue até esta segunda-feira (8), conta com palestras, rodas de conversa, grupos de trabalho e atividades que visam ampliar a geração de renda, qualificar a atuação das cooperativas e associações, difundir práticas seguras de trabalho e consolidar propostas para o desenvolvimento da política pública de reciclagem inclusiva em Rondônia.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, trata-se de um dos maiores eventos do setor na Região Norte, que reúne durante três dias cerca de 200 trabalhadores da coleta seletiva do estado em palestras sobre temas importantes ministradas por renomados profissionais da área e de outros setores que impulsionam o desenvolvimento socioeconômico. “Com estes encontros, o governo reforça a importância do trabalho realizado pelos catadores, fazendo a coleta e separando, recuperando e reciclando os resíduos sólidos e transformando de utilidade, inclusive com valor comercial, para sustentar suas famílias”, evidenciou.
A secretária da Seas, Luana Rocha, destacou que os encontros se consolidaram como um espaço permanente de diálogo, formação e articulação entre o governo e os trabalhadores da reciclagem, contribuindo para o fortalecimento da política de inclusão produtiva. “Este é um momento importante para a troca de experiências dos catadores de Rondônia com profissionais vindos de outros estados visando à construção de propostas, qualificação técnica e valorização do trabalho.”
Entre os palestrantes, estão o gerente-adjunto da Associação Nacional de Catadores e diretor da Rede Anastácia de Cooperativas de São Paulo, Anderson Nassif, que palestrou no primeiro dia sobre “Reciclagem com Inclusão e Protagonismo Social”; e a diretora-financeira da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Londrina (Cooper Região-Paraná), Verônica Cardoso, que no domingo abordou as “Experiências da Cooper Região – uma das cooperativas mais premiadas do Brasil”.
Temas, como “Trabalho Seguro – Menos Riscos, Mais Vida”; “Diversificação de Fonte de Renda: uma questão de sobrevivência”; “Elaboração de projetos para o desenvolvimento das cooperativas e associações”; e “O novo papel do catador”, também fazem parte da programação.
O primeiro encontro foi realizado de 11 a 13 de dezembro de 2023, com 457 participantes, marcando a retomada da política estadual de Economia Solidária e reunindo representantes de todas as regiões; e o 2º ocorreu nos dias 26 e 27 de novembro de 2024, reunindo 202 profissionais, aprofundando debates, ampliando a formação técnica e fortalecendo o protagonismo dos catadores.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
Além dos encontros, o governo do estado, por meio da Seas, trabalha com o projeto Rondônia Recicla, cujo objetivo é promover a inclusão social, garantir a segurança no trabalho e aumentar a produtividade desses trabalhadores, incluindo a distribuição de kits de equipamentos de proteção individual (EPI’s) compostos por 11 itens: 6 máscaras respiratórias; 2 luvas anticorte; 2 óculos de segurança; 1 avental de PVC forrado; 1 abafador de ruído; 1 protetor auricular tipo concha; 2 calças brim leve com faixa refletiva; 1 camiseta de manga longa; 1 colete sinalizador com faixa refletiva; 1 par de botinas de segurança; e 1 chapéu árabe com protetor de pescoço. Até o momento já foram entregues 371 kits, de um total de 2 mil estimados pelo projeto.
