Famílias com pendências no CadÚnico deve atualizar a situação cadastral para não perderem o benefícios

Publicada em 08/12/2025 às 16h42
Famílias de Porto Velho que estão com pendência junto ao Cadastro Único (CadÚnido) devem procurar a Gerência de Atendimento para atualizar a situação cadastral. Caso contrário, poderão ter o benefício social suspenso.
A Prefeitura também solicita aos integrantes de famílias unipessoal, aquelas compostas apenas por uma pessoa, que procurem o quanto antes possível as unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para agendar a visita técnica.
Por determinação do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), a partir de março do próximo ano, essas famílias (unipessoal) só poderão fazer o cadastro ou atualizar os seus dados, mediante a visita de um técnico do CRAS, para evitar possíveis fraudes.
“As equipes da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) já estão realizando as visitas técnicas que foram agendadas por famílias unipessoal”, alerta o gerente do CadÚnico, Clóvis Henrique da Silva.
Na próxima semana, por exemplo, as equipes estarão agendando atendimentos no polo do distrito de União Bandeirantes. No dia 22, os técnicos seguirão para as comunidades do baixo Madeira.
“As demais famílias com pendências também devem procurar o CRAS, os polos de atendimento nos distritos ou a Gerência do CadÚnico em Porto Velho para atualizar seus dados cadastrais e não correr o risco de perder o benefício”, alertou Clóvis Henrique.
Ao todo, 1.800 novos cadastros ou atualizações foram realizados este ano no município. No total, 260 mil famílias de Porto Velho estão registradas no CadÚnico, mas nem todas são vulneráveis. Muitas delas são apenas para questões documentais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!