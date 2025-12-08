Evento esportivo em celebração ao Dia da Polícia Penal fortalece integração entre servidores e comunidade

Publicada em 08/12/2025 às 16h20
Em celebração ao Dia da Polícia Penal, comemorado em 4 de dezembro, e com o propósito de fortalecer a integração institucional por meio do esporte, o governo de Rondônia promoveu, no sábado (6), a 1ª Corrida da Polícia Penal de Rondônia, realizada na Passarela do Espaço Alternativo, em Porto Velho.
Organizado pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o evento reuniu servidores do sistema penitenciário, atletas, a comunidade e suas famílias, reafirmando o papel social dos profissionais da Polícia Penal e incentivando hábitos de saúde e bem-estar. Com percursos de 5 km e 10 km na categoria adulto, a iniciativa reforçou sua importância como marco esportivo e institucional no estado.
A programação contou também com uma exposição institucional, apresentando ao público parte do trabalho desenvolvido no sistema prisional e os equipamentos utilizados nas ações táticas. O evento incluiu ainda espaço kids, sorteio de brindes e a entrega de 50 bolas confeccionadas por reeducandos, por meio do projeto Pintando a Liberdade, reforçando o comprometimento da gestão com ações de ressocialização e cidadania.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a corrida simboliza união, respeito e compromisso com a sociedade rondoniense. “Incentivar o esporte, a integração e a saúde é reconhecer o valor desses homens e mulheres que trabalham diariamente pela ordem e pela ressocialização. O governo segue trabalhando para fortalecer as políticas públicas voltadas à segurança e à cidadania”, salientou.
VALORIZAÇÃO DA CATEGORIA
Entre os participantes, a presença da equipe vinda do município de Cerejeiras foi um dos destaques. O diretor da Unidade Prisional de Cerejeiras, Márcio José Pacheco, percorreu cerca de 800 quilômetros para prestigiar o evento e destacou o simbolismo desse momento para a categoria. “A expectativa é das melhores. Saí de Cerejeiras ainda pela manhã e estar aqui, na primeira Corrida da Polícia Penal de Rondônia, já é uma vitória. Esporte é vida. Essa integração demonstra que podemos fazer muito mais. É algo inédito e viemos com o foco de interagir, conhecer colegas e mostrar que a Polícia Penal tem muitos atletas. Vamos fazer a diferença hoje”, afirmou.
O policial penal de Cerejeiras, Robson Queiroz, que conquistou o primeiro lugar na categoria Servidor, também destacou o entusiasmo pela participação e reforçou o orgulho de representar a instituição. “A minha expectativa começou desde o dia em que fiz a inscrição. Já comecei a pensar no percurso e em tudo. Ser policial penal sempre foi um sonho. Sempre que sou chamado para algo relacionado à instituição, eu vou. É a primeira corrida, e vamos fazer o maior esforço para ser os melhores.”
O secretário da Sejus, Marcus Rito, reforçou que a iniciativa marca um novo momento de aproximação entre a instituição e a comunidade. “A corrida celebra a força e o espírito de união da Polícia Penal. Nosso objetivo é aproximar a sociedade da instituição, valorizando nossos servidores e incentivando práticas saudáveis”, frisou.
