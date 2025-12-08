ATUAÇÃO

Deputado Lúcio Mosquini questiona disputa por terras e responsabiliza ONGs por conflitos fundiários

Em publicação nas redes sociais, o parlamentar criticou a atuação de ONGs e grupos externos que, segundo ele, estariam pressionando órgãos federais e criando insegurança jurídica para famílias que vivem e produzem no local há décadas