Deputado Delegado Camargo apresenta indicação ao Dia Nacional da Família

Publicada em 08/12/2025 às 15h49
O deputado estadual Delegado Camargo (Republicanos) divulgou a apresentação de uma indicação vinculada ao Dia Nacional da Família.
Ao anunciar a iniciativa, o parlamentar afirmou: “Hoje celebro o Dia Nacional da Família apresentando um projeto que honra aquilo que Deus instituiu: a Comenda Sagrada Família.” Segundo ele, a proposta busca reconhecer casais que, em suas palavras, “escolheram manter viva a aliança, o amor e o propósito, mesmo diante das lutas”.
Em sua manifestação, o deputado declarou: “Num tempo em que muitos atacam os valores cristãos, eu escolho proteger o que é sagrado: a família.” Ele completou afirmando que “quando fortalecemos o casamento, fortalecemos toda a sociedade”.
A publicação encerra com um convite aos seguidores: “Agora quero ouvir você. Marque aqui o @ de um casal que merece ser reconhecido por sua caminhada, seu exemplo e sua fidelidade.” O deputado também escreveu: “Que Deus abençoe cada lar de Rondônia.”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!