Semusa inicia vacinação para gestantes contra bronquiolite em todas as unidades de saúde de Porto Velho

Publicada em 08/12/2025 às 16h08
A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) começa, nesta segunda-feira (8), a oferta da vacina destinada às gestantes contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite. O município recebeu 800 doses para o início da campanha, que estarão disponíveis em todas as unidades de saúde da capital, facilitando o acesso e garantindo mais proteção aos recém-nascidos no período de maior circulação viral.
O público-alvo é composto por todas as gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, independentemente da idade materna. A recomendação é de dose única a cada nova gestação. O VSR é responsável por grande parte dos casos de bronquiolite e pneumonia em crianças menores de dois anos, sendo uma das principais causas de internação em recém-nascidos e lactentes. Ao ser aplicada na gestante, a vacina transfere anticorpos diretamente ao bebê, oferecendo proteção imediata após o nascimento e reduzindo o risco de complicações.
Para o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, a nova estratégia é um avanço importante na proteção da primeira infância. “Estamos ampliando a rede de cuidado às gestantes e garantindo que os bebês cheguem ao mundo mais protegidos. A vacina contra o VSR representa uma medida fundamental para reduzir casos graves e internações, e contamos com a participação das futuras mamães nesse esforço coletivo”, destacou.
A coordenadora da Divisão de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes, reforça a importância de que as gestantes procurem as unidades de saúde assim que completarem 28 semanas. “A proteção começa antes do nascimento. Ao receber a vacina, a gestante repassa anticorpos ao bebê, oferecendo segurança nos primeiros meses de vida, quando o risco de complicações é maior. É um cuidado simples, rápido e essencial”, explicou.
A Semusa lembra que a vacina está disponível no horário regular de atendimento das unidades, e as gestantes devem apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e cartão de pré-natal. A pasta reforça o chamado para que todas mantenham a vacinação em dia, garantindo um início de vida mais seguro para seus bebês.
