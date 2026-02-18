CNU 2025: resultados serão disponibilizados hoje à tarde

Publicada em 18/02/2026 às 16h23
Os resultados individuais dos candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU 2) serão divulgados na tarde desta quarta-feira (18). Cada candidato poderá acessar, a partir das 16h, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), as suas informações sobre os dados definitivos da prova discursiva, da avaliação de títulos, e dos procedimentos de cotas; e resposta dos pedidos de revisão, entre outros.
As informações também estarão disponíveis nos canais oficiais do CNU 2.
Também serão publicadas no site da FGV as listas completas, no mesmo formato das tabelas já divulgadas anteriormente, agora na versão definitiva pós-recursos.
Nesta quinta-feira (19), o Diário Oficial da União (DOU) divulgará apenas um extrato com o link para essas listas já publicadas no site da FGV. O DOU não trará as listas completas, apenas o link para acesso a elas.
A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) realizará até três convocações para a confirmação de interesse das pessoas candidatas tanto para os cursos ou programas de formação, quanto para a nomeação nos cargos/especialidades para os quais estão classificadas. Quem não confirmar o interesse estará eliminado do cargo/especialidade da convocação.
Os candidatos que tiveram decisão judicial (sub judice) para continuar no concurso estarão em outra lista de classificação final, até o trânsito em julgado da decisão que fundamenta sua participação.
