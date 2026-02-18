Prefeito Léo Moraes anuncia oferta de Implanon e fortalece políticas de saúde da mulher em Porto Velho

Publicada em 18/02/2026 às 16h42
O prefeito Léo Moraes anunciou, nesta quarta-feira (18), que a Prefeitura de Porto Velho passa a oferecer gratuitamente o Implanon na rede municipal de saúde. Pela primeira vez na história do município, o implante contraceptivo, considerado um dos métodos mais eficazes do mundo, estará disponível para a população nas Unidades Básicas de Saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
O Implanon é um pequeno bastonete flexível inserido sob a pele do braço, que libera hormônios de forma contínua e garante mais de 99% de eficácia na prevenção da gravidez por até três anos. Antes, o método só era encontrado na rede particular, com custo superior a R$ 2 mil.
O prefeito disse que “pela primeira vez a Prefeitura de Porto Velho recebe o método contraceptivo mais eficaz do mercado pelo SUS. Antes ele só era possível no particular, pagando mais de dois mil reais. Agora passa a ser oferecido gratuitamente na rede municipal de saúde”.
Público-alvo e como ter acesso
A iniciativa é resultado de pactuação com o Ministério da Saúde, destinado a mulheres em idade fértil, entre 14 e 49 anos, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade, adolescentes ou que possuam contraindicações a outros métodos contraceptivos.
Para ter acesso, a interessada deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência e realizar o agendamento para consulta de planejamento familiar. Após avaliação médica, o pedido será inserido na regulação municipal para que o procedimento seja realizado por profissional habilitado.
Com a nova estratégia, o prefeito Léo Moraes reforça o compromisso com a saúde da mulher, ampliando o acesso a métodos contraceptivos modernos, seguros e de longa duração, garantindo mais dignidade, autonomia e planejamento para as famílias de Porto Velho.
