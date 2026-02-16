Marcos Rogério e Bagattoli querem Flávio Bolsonaro presidente; PRD começa forte com seis deputados; e Cruz reforça o Avante

Publicada em 16/02/2026 às 08h24
MAIS 18 MIL CARGOS NO GOVERNO, MAIS 4 BILHÕES EM GASTOS: ATÉ QUE ENFIM, ALGUÉM NA CÂMARA SE INSURGE CONTRA ISTO!
“Vamos falar sobre como a Câmara Federal voltou bem, viu? Bem representativa da população”. Obviamente que as frases são uma ironia…de um deputado. Isso mesmo! Kim Kataguiri é uma espécie de pedra no sapato tanto do governo Lula quanto do Congresso. Cada vez que sobe à tribuna, pode se ter certeza de que este jovem parlamentar, com discursos eventualmente irônicos, mas sempre contra mordomias, gastos exagerados e desrespeito ao dinheiro do contribuinte, deixa seus colegas de cabelo em pé. Vai sobrar para alguém ou para a grande maioria!
No seu discurso de volta das atividades da Câmara, Kataguiri bateu abaixo da linha da cintura. Depois da ironia, afirmou: “depois de votar supersalários de até 77 mil para servidor da Câmara, aprovar três dias e folgar um, sem contar o final de semana, agora a gente vota a criação de 18 mil cargos. Tudo isso ao custo de pelo menos 4 bilhões de reais”.
Prosseguiu: “e o governo dizendo que quer ajustar as contas públicas. Eu pensava que ao menos em ano eleitoral, fossem fingir que defendem os interesses da população. Pensei que num ano de eleição, houvesse ao menos um pequeno constrangimento de criar mais 4 bilhões de reais em cargos para o governo federal. Mas, aparentemente, ninguém tem vergonha. Vota-se 18 novos mil cargos, com apenas dois deputados, eu e a deputada Eliana Ventura e está tudo bem, tudo normal”.
Outra alfinetada: “segue-se a anestesia geral. Ninguém liga, a classe política faz o que quer; os deputados aprovam o que querem; aumentam o rombo como querem. Ainda colocam o custo bilionário nas costas da população e está tudo bem. E ainda com discurso bonito de valorização do servidor”.
Ele protestou ainda pelo fato de, na votação, não ser exigido o voto nominal. Isso aqui é vergonhoso”, vociferou, durante seu curto desabafo, digno de aplausos de todos os brasileiros que são feitos de idiotas pelos políticos que elegem e apenas representam seus próprios interesses.
“Espero que a população veja o que está acontecendo na Câmara Federal. Só no que foi aprovado, já foram bem mais, chega a 5 bilhões de reais, a nova conta para vocês, brasileiros, pagarem”. Numa de suas páginas na internet, o jovem deputado paulista, nascido em 1996 e portanto completando 30 anos neste próximo dia 28, resume sua visão do mandato: “uma canetada não muda um país com altos impostos, privilégios excessivos à elite do funcionalismo e pouco investimento na produtividade do trabalhador. Minha maior luta na política é cortar privilégios das elites públicas e da classe política!”
Será que encontraremos algum Kataguiri aqui por Rondônia, para a gente conseguir mandar para a Câmara Federal?
DOIS SENADORES E UM DEPUTADO FEDERAL JÁ ABRIRAM SEUS VOTOS PARA FLÁVIO BOLSONARO À PRESIDÊNCIA
Pelo menos três dos atuais membros da bancada federal de Rondônia já declararam apoio total à campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência da República. Ao menos em discursos ou publicamente. Os senadores Marcos Rogério e Jaime Bagattoli e o deputado federal Coronel Chrisóstomo, todos do PL, estão fechados com o filho do ex-presidente. Dos demais membros da nossa bancada, ainda não houve pronunciamentos definitivos sobre quem apoiarão em outubro, embora a única certeza é de que o terceiro senador, Confúcio Moura, vá fazer campanha pela reeleição de Lula. Marcos Rogério usou seu Instagram para se colocar publicamente na campanha de Flávio. Escreveu: “este é o momento da Direita de unir. Se queremos vencer em 2026 e garantir que o Brasil continue avançando, precisamos caminhar juntos, como um só corpo. A unidade é o caminho da Vitória. Flávio Bolsonaro Presidente!” Virtual candidato ao Governo, o presidente regional do PL decidiu não concorrer à reeleição, embora pedido de Jair Bolsonaro. Por enquanto, o candidato do partido é apenas Bruno Scheid. Fernando Máximo pode ser o outro.
Já Bagattoli, num recente entrevista, também deu todo seu apoio a Flávio, destacando que se estivesse no lugar do ex-Presidente, também faria a missão ao filho, que é em quem realmente pode confiar. “Flávio Bolsonaro, neste momento é o candidato. Não só pela questão partidária, mas também pela questão da lealdade que tenho para com nosso ex e eterno Presidente Jair Bolsonaro”. E concluiu: “vou trabalhar nos quatro cantos do Estado de Rondônia, pelo Flávio Bolsonaro”!
O deputado federal Coronel Crisóstomo tem falado publicamente sobre o assunto, também deixando claro seu apoio a Flávio Bolsonaro. O mais agressivo crítico ao governo Lula da nossa bancada federal, que às vezes até exagera nos seus ataques, quer um candidato de direita na Presidência e, para ele, ninguém melhor do que o filho de Jair Bolsonaro.
MARCELO CRUZ INGRESSA NO AVANTE, PARTIDO QUE QUER ELEGER ATÉ CINCO DEPUTADOS ESTADUAIS E UM FEDERAL
Dois nomes de peso na política rondoniense se uniram para a eleição deste ano, tanto em busca de cadeiras na Assembleia Legislativa e, pelo menos uma cadeira na Câmara Federal. O deputado Marcelo Cruz, ex-presidente da Assembleia Legislativa, se uniu a Jair Montes, no partido Avante e ambos agora alinhavam planos ousados para outubro.
Montes, como presidente regional, organiza o Avante no Estado e, com a chegada de Marcelo Cruz, a meta é eleger entre quatro e cinco depurados estaduais e pelo menos um federal. Cruz é aquele então presidente regional do Patriotas, um partido nanico que, na eleição de 2023, elegeu-se para Assembleia e ainda conquistou outras duas cadeiras, com os deputados: Edevaldo Neves (hoje no PRD) e Ribeiro do Sinpol (também do PRD).
O acordo com a adesão de Marcelo Cruz, foi concretizado em Brasília, num encontro com o presidente nacional do Avante, o deputado federal Luiz Tibé, em seu quarto mandato por Minas Gerais. O PRTB, agora o ex-partido já tinha uma relação de 19 nomes para concorrer à Assembleia e o Avante outros tantos. A partir de todos eles, será definida uma relação final que, certamente.
Para a Câmara Federal, embora ainda não confirmado, há possibilidade de uma candidatura do Pastor Evanildo, vereador na Capital, que saiu do PRTB e está sendo procurado por vários partidos para concorrer a uma vaga ao Congresso. Pode ser o nome do Avante na sua batalha por uma cadeira na Câmara.
PRD COMEÇA FORTE, COM SEIS DEPUTADOS ESTADUAIS E FARÁ PARTE DO GRUPO DE APOIO DE FÚRIA AO GOVERNO
As mudanças na política rondoniense também chegam ao grupo palaciano. Com o aval de Marcos Rocha, seu chefe da Casa Civil, Elias Rezende, assumiu, também sob o apoio do comando nacional, a presidência do PRD, partido que forma uma Federação junto com o Solidariedade. Rezende chega ao comando da sigla, que era dominada pelo grupo do vice-governador Sérgio Gonçalves e que, hoje, é adversário político do Governador. Obviamente que a nova sigla caminhará junto ao projeto de Rocha, o de apoiar o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, para sua sucessão.
O PRD já começa forte, aliás. Cooptou, já na primeira reunião, nada menos do que seis deputados estaduais, se transformando na maior bancada da Assembleia Legislativa, superando os cinco eleitos pelo União Brasil, então partido de Marcos Rocha e seu time. Aliás, duas deputadas da União, Gislaine Lebrinha e Rosângela Donadon ingressam no PRD, diminuindo então a bancada do UB para três. Além das duas mulheres, estão no PRD, comandado por Elias Rezende, os deputados Edevaldo Neves, Ribeiro do Sinpol, Jean Oliveira e Pedro Fernandes. O ex-deputado federal Carlos Magno, que volta às disputas eleitorais neste ano, também fortalece o novo partido.
Todos os novos membros do PRD que são deputados, concorrerão à reeleição, obviamente com o apoio do grupo palaciano. A mobilização visa a eleição de outubro, quando todo o time de Marcos Rocha vai trabalhar para eleger Fúria como Governador. Já a deputado federal Sílvia Cristina, terá o apoio para uma das vagas ao Senado. Mas, ela não entrará nem no PSD de Rocha e nem no PRD. Disputará a eleição por seu partido, o Progressistas.
FRAUDE NA COTA FEMININA: PSB PERDE TODOS OS VOTOS E PODE MUDAR A COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DE PORTO VELHO
Não é definitiva, porque ainda haverá ainda muitos recursos, mas a sentença da juíza Silvana Maria de Freitas, da 6ª Zona Eleitoral, pode atingir em cheio a composição do PSB na Câmara Municipal de Vereadores. A magistrada decidiu que o partido praticou fraude na cota de gênero, utilizando mulheres, que receberam 23 mil reais do Fundo Partidário, mas que jamais fizeram campanha. Tanto que as três, juntas, somaram apenas 17 votos.
A decisão levou em conta vários fatores, que, segundo a juíza, caracterizaram a fraude: votação inexpressiva, ausência de atos reais de campanha, porque sequer usaram as redes sociais; contratação cruzada de parentes; simulação de despesas eleitorais e, ainda, falsificação de assinaturas. Num dos casos, a mulher pretensa candidata contratou três pessoas para fazerem sua campanha, mas ela fez apenas dois votos. Ou seja, as contrações, segundo argumentação da sentença, foram apenas simuladas para posterior prestação de contas.
Com a anulação dos votos do PSB, será feita uma recontagem total novamente, excluindo-se os do partido e quatro vereadores correm o risco de ficarem de fora: Jamilton Costa, do PRB; Adalto da Bandeirantes, do Republicanos; Evaldo da Agricultura, do PSDB e Everaldo Fogaça, do PSD.
O advogado Nelson Canedo, especialista em Direito Eleitoral e que defende o partido na causa, afirmou que “a sentença pode repercutir no quociente eleitoral do município de Porto Velho, mas não define, neste momento, quem eventualmente perderia mandato na Câmara Municipal”. Disse ainda que “a definição sobre possíveis alterações nas cadeiras depende de um percurso processual ainda longo, com análise de recursos e decisões em instâncias superiores.”
ATAQUES INCENDIÁRIOS A EMPRESAS DE INTERNET: POR QUE AS FACÇÕES NÃO SÃO DENUNCIADAS?
Há algo de muito podre acontecendo em Porto Velho, embora as autoridades, infelizmente, não falem claramente sobre o assunto. Nas favelas do Rio de Janeiro e em algumas áreas mais distantes e pobres, são as facções ou os grupos de milicianos que instalam internet e cobram. O preço é determinado por estes bandidos e ai de quem não pagar. Pior ainda: qualquer empresa séria que tente implantar o serviço, é atacada, quando seus funcionários não são mortos.
É incrível que até agora nenhuma autoridade tenha falado com todas as letras, que os ataques incendiários contra empresas, grandes e pequenas, que vivem da instalação da internet, principalmente nas regiões mais distantes pobres de Porto Velho, são praticados por facções. Até porque, ao menos por enquanto, não há notícias que milícias também estejam organizadas por aqui.
Que outra motivação teriam os criminosos, senão tentar do mercado que é legalmente autorizado? Ora, só mesmo muito exercício de temor com os direitos humanos dos bandidos para não se falar com todas as letras para a população, quem está por trás destes ataques e quais os motivos. Certamente nossa polícia, sempre eficiente, já sabe de tudo. Mas, no noticiário, não se lê uma só linha de que os crimes praticados o são pelas facções ou a mando delas.
A Polícia Militar criou uma equipe especial para combater tais crimes, com o pomposo nome de “FireWall”, já prendeu gente, mas não informa quem são os presos e quem os manda atacar. Por que?
SE DEPENDESSE DO ESPÍRITO DE CORPO, TOFFOLI CONTINUARIA À FRENTE DO CASO MASTER NO STF
O espírito de corpo, mesmo o que apoia a irregularidade, por pouco não manteve, no STF, a relatoria em que o ministro Dias Toffoli é suspeito de estar envolvido até o pescoço, nas mãos do próprio. Segundo relatos de parte da mídia, a que ainda não se deita para que os governistas e ministros da Suprema Corte limpem seus pés, a maioria dos ministros, numa reunião fechada, queria que a relatoria permanecesse com Toffoli, mesmo depois de todos os escândalos denunciados.
A vida real, contudo, fez com a minoria fosse vencedora. Segundo o noticiário, apenas os ministros Edson Fachin, presidente da Corte e Cármem Lúcia não aceitaram a ideia. Flávio Dino, mesmo tendo optado por apoiar o “inapoiável,” ou seja, mantendo Toffoli como relator, apresentou alegações que convenceram seu colega de cair fora. Inclusive os ministros indicados por Bolsonaro, André Mendonça e Nunes Marques, teriam ficado ao lado do ministro envolvido até o pescoço no caso Master, o banco que quebrou deixando 12 bilhões de reais para os brasileiros pagarem.
Na versão oficial, André Mendonça teria sido sorteado como o novo relator. Há quem suspeite, contudo, que o “sorteio” poderia ter caído em outros colos, mas ninguém teria aceito assumir o rolo. No final, sorteado ou não, a relatoria ficou com André Mendonça, que tem agora a responsabilidade de mostrar ao país o que realmente aconteceu. Será que o fará?
LADRÕES AGEM NA TRANQUILIDADE E ROUBAM UM TRANSFORMADOR, DEIXANDO PARTE DA BR 364 NO ESCURO
É inacreditável a ousadia dos criminosos. Agora, além da fiação que deixa partes da cidade sem energia, eles estão roubando transformadores. Como se não houvesse lei e nem polícia, destemidos e sem se preocupar em serem pegos (até porque sabem que, se presos, em seguida estarão soltos de novo, para continuar roubando) eles atacam em todos os lugares, sem serem incomodados. Agora, roubaram um transformador na BR 364.
Os ladrões tiveram todo o tempo do mundo. “Trabalharam” com calma, até a retirada do aparelho, deixando às escuras cerca de um quilômetro da Rodovia, na região próxima à nossa Universidade Federal. Quando o sistema foi desligado, imediatamente a situação foi detectada pelo sistema inteligente de telegestão, implantado no ano passado como projeto piloto na capital. A tecnologia identificou a falha no exato momento em que o equipamento foi removido, disparando um alerta automático que permitiu o acionamento imediato da equipe técnica.
O roubo de transformadores em Porto Velho não é crime incomum. No ano passado, durante várias horas, membros de uma quadrilha especializada neste tipo de furto, colocaram um caminhão em frente a um condomínio de luxo na avenida Lauro Sodré, próximo ao centro e levaram um transformador, deixando os moradores no escuro. Não se tem notícias que este tipo de criminoso tenha sido preso e que algum dos bens furtados tenham sido recuperados.
No caso da BR 364, a Prefeitura está trabalhando para colocar um novo transformador com a maior brevidade. Ele ficará lá, até que os ladrões, sempre impunes, decidam roubá-lo
ONDE ESTÁ A ONÇA VERMELHA VISTA NO PARQUE CIRCUITO? VIVEMOS NA FLORESTA, NÃO SE PODE ESQUECER
Na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo que vive numa floresta, a maior do mundo, diga-se de passagem. Mesmo com as cidades crescendo, a maior parte do território é dos animais. Por isso, de vez em quando, depende por onde se anda, cruzam à frente onças pintadas, algumas passeando calmamente com seus filhotes, cobras gigantescas e outros animais. Nos rios, temos jacarés, alguns enormes e peixes que podem pesar bem mais que uma pessoa adulta. E há ainda os búfalos, importados da África e que hoje, sem predadores, dominam parte do Vale do Guaporé, na área da antiga Fazenda Pau D´óleo.
Mesmo em Porto Velho, eventualmente, aparecem grandes animais, alguns predadores e outros não. Como um tamanduá gigante, que desfilou no Parque Circuito, Mês passado. Ou como a onça vermelha que foi filmada perto da cerca do mesmo Parque e que, até hoje, não foi localizada novamente. Ou seja: ela está lá, em algum lugar por ali. E não se diga que um animal grande como a que foi visto, não pode ser um perigo para os frequentadores do local.
Nesta semana, outro evento ocorreu na zona rural de Machadinho do Oeste. Um filhote de onça pintada foi localizado, provavelmente abandonado pela mãe. O site G1 registrou o resgate do pequeno animal, que estava assustado, debilitado, mas não ferido. O filhote está sob cuidados no Centro de Triagem de Animais Silvestres da Unir, em Porto Velho. Não se sabe qual seu destino, tão logo se recupere totalmente.
PERGUNTINHA
Se a eleição fosse hoje, quais dos dois nomes que você escolheria para ocupar as cadeiras a que Rondônia tem direito no Senado Federal a partir de janeiro do ano que vem: Sílvia Cristina, Fernando Máximo, Acir Gurgacz, Confúcio Moura ou Delegado Rodrigo Camargo?
