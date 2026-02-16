Dupla é presa acusada de esfaquear homem em Nova Brasilandia

Publicada em 16/02/2026 às 09h30
Na madrugada desta segunda-feira (16), , um homem identificado como Wesley de 34 anos, deu entrada no hospital após ser vítima de um ataque a faca. A vitima apresentava duas perfurações no lado no tórax e dois cortes na cabeça.
De acordo com informações apuradas, a vítima conseguiu correr e pedir ajuda e foi atendida o no hospital municipal de Nova Brasilândia D” Oeste, mas, como a vitima estava gravemente ferida, foi necessário encaminhar para Cacoal..
Após o ocorrido, a PM foi acionada e compareceu ao local, durante os trabalhos policiais , os militares identificaram os autores da tentativa de homicídio, dois suspeitos foram localizados em uma residência, no Setor 15, ambos foram presos ambos levado para UNISP, os dois autores são Marcelo e Edson.
Segundo as primeiras informações, o crime teria sido motivado por conta de uma motocicleta que supostamente teria sido trocada por drogas, fato que pode ter desencadeado o ataque. O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes.
