Prefeitura promove café da manhã especial em clima de Carnaval na Casa do Ancião

Publicada em 16/02/2026 às 10h52
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), em parceria com o CRAS, CREAS e a ONU, realizou um café da manhã especial na Casa do Ancião, proporcionando um momento de lazer, convivência e celebração para os idosos atendidos pela instituição.
A ação aconteceu em clima de Carnaval, com muita música, animação e interação, fortalecendo os vínculos sociais e promovendo alegria e bem-estar à melhor idade. O encontro foi marcado por momentos de descontração, acolhimento e valorização da pessoa idosa.
Mais do que uma confraternização, o evento reforçou o compromisso da gestão municipal com a promoção da proteção social e da qualidade de vida dos idosos, garantindo espaços de convivência, respeito e inclusão.
A Prefeitura de Guajará-Mirim segue desenvolvendo ações que fortalecem as políticas públicas voltadas à pessoa idosa, promovendo dignidade, cuidado e momentos especiais para quem tanto contribuiu com a história do município.
