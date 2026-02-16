Matrículas na modalidade Educação de Jovens e Adultos estão disponíveis até dia 28 de fevereiro

Publicada em 16/02/2026 às 11h10
O governo de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Educação(Seduc), reforça o chamamento para matrículas na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), disponíveis em diversas escolas da Rede Estadual de Ensino em todo o estado. O prazo segue até o dia 28 de fevereiro, e a matrícula deve ser realizada presencialmente na secretaria da unidade escolar que oferta a modalidade.
A EJA garante a jovens, adultos e idosos a oportunidade de retomar os estudos e concluir o ensino fundamental ou médio. Nas escolas regulares da rede estadual que ofertam a EJA, as aulas acontecem no período noturno. Já os Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJAs) disponibilizam turmas nos três turnos.
Entre as unidades que ofertam a modalidade estão centros como:
CEEJA Padre Moretti, em Porto Velho;
CEEJA Aída Fibiger de Oliveira, em Cacoal;
CEEJA Tancredo de Almeida Neves, em Colorado do Oeste;
CEEJA Professora Tereza Mitsuko Tustumi, em Ji-Paraná; e
CEEJA Luiz Vaz de Camões, em Alta Floresta d’Oeste.
Além dos centros especializados, escolas regulares da rede estadual também disponibilizam vagas, como:
Barão do Solimões e Getúlio Vargas, em Porto Velho;
Nilo Coelho, em Cacoal;
Laurindo Rabelo, em Alto Paraíso;
Maria Goretti, em Nova União;
Tubarão, em Vale do Paraíso; e
Marechal Cândido Rondon, em Novo Horizonte do Oeste, entre outras.
A relação completa das escolas que ofertam a Educação de Jovens e Adultos em Rondônia pode ser consultada no documento, disponibilizado pela Seduc Relação das Escolas Estaduais e Centros de Eja do Estado de Rondônia.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou a importância da iniciativa como uma oportunidade de inclusão e transformação por meio da educação. “A Educação de Jovens e Adultos é uma política pública para garantir o direito de aprender em qualquer fase da vida, alcançando quem precisou interromper os estudos e oferecendo a chance de retomar esse caminho, construindo um futuro melhor por meio da educação.”
A titular da Seduc, Albaniza Oliveira, reforçou o chamamento e orientou que os interessados procurem a secretaria da escola estadual mais próxima que oferte a modalidade para realizar a matrícula. “O processo segue de maneira simples, exigindo somente as documentações dos estudantes”, destacou.
A gerente da Gerência de Educação Jovens e Adultos da Seduc, Ana Cristina Leandro, destacou o caráter acolhedor da modalidade e incentivou quem deseja retomar os estudos a aproveitar a oportunidade. “Nunca é tarde para recomeçar. A EJA é uma oportunidade para quem não concluiu os estudos na idade adequada e deseja retomar sua trajetória escolar. Voltar a estudar é investir em si mesmo, ampliar oportunidades de trabalho, fortalecer a autoestima e conquistar novos caminhos para o futuro. Na modalidade, podem se matricular estudantes com 15 anos completos para o Ensino Fundamental e com 18 anos completos para o Ensino Médio.”
NOVAS OPORTUNIDADES
O estudante Fernando Henrique Prado, de 40 anos, matriculado no Ceeja Aida Fibiger de Oliveira, ressaltou o significado da EJA em sua trajetória pessoal e o impacto que a retomada dos estudos tem gerado em sua vida. Após 21 anos longe da sala de aula, ele decidiu voltar a estudar em busca de novas oportunidades e da realização de um antigo sonho. “Para mim, é muito mais do que apenas um retorno à sala de aula. Representa a conquista da dignidade, a realização de um sonho pessoal e a abertura de portas que antes pareciam fechadas. Neste momento, simboliza a superação das desigualdades educacionais e a oportunidade de reescrever a própria história, independentemente da idade.”
O estudante Valdecir, que concluiu aos 73 anos o ensino médio no Ceeja Aida Fibiger de Oliveira, frisou a importância da modalidade como oportunidade de realização pessoal e incentivo para outras pessoas. “Foi muito importante voltar a estudar. Estar na sala de aula foi uma espécie de terapia. Encontrei professores atenciosos e um ambiente acolhedor, que nos motiva a continuar. A EJA me permitiu alcançar o objetivo de concluir o ensino médio e também mostrar que, independentemente da idade, sempre há tempo para retomar os estudos e realizar esse sonho.”
RETOMADA DA VIDA ESCOLAR
Os CEEJAs realizam atendimento em diferentes turnos e oferecem formatos variados de ensino, como curso semestral presencial, curso modular semi-presencial, exames gerais (provão), exames de circulação de estudos, além de certificação por meio do Encceja e do Enem. Essa organização possibilita que estudantes com diferentes rotinas de trabalho e compromissos familiares encontrem alternativas viáveis para retomar a vida escolar.
