Governo de Rondônia promove reunião para reativação da Câmara Setorial do Leite, no dia 20 de fevereiro

Publicada em 16/02/2026 às 11h16
Com foco no fortalecimento da cadeia produtiva do leite em Rondônia, o governo de Rondônia promove uma reunião no dia 20 de fevereiro, na Sala de Reuniões da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em Porto Velho. O encontro vai oficializar a ativação da Câmara Setorial do Leite, espaço de diálogo entre o governo e representantes do setor produtivo.
A reunião extraordinária reunirá representantes de instituições públicas, entidades do agro e lideranças do setor leiteiro, consolidando a retomada de um espaço para o desenvolvimento da atividade no estado. A Câmara Setorial do Leite funcionará como um fórum permanente de discussão, com foco em melhorias na produção, qualidade do leite, assistência técnica, industrialização e acesso a mercados.
Durante a reunião serão debatidos os temas:
Instalação da Câmara Setorial do Leite (Base vegetal);
Eleição da Diretoria (escolhida entres os representantes convidados).
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a retomada dos trabalhos da câmara fortalece a produção rural. “A cadeia do leite tem papel fundamental na geração de renda das famílias no campo. A ativação da Câmara Setorial é um passo importante para construirmos políticas públicas mais eficientes ouvindo quem vive a realidade da produção todos os dias”, salientou.
O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, ressaltou que o momento é de união e planejamento. “Estamos reativando a Câmara Setorial do Leite para fortalecer o diálogo com o setor produtivo e organizar ações concretas que atendam às principais demandas da cadeia leiteira. O objetivo é promover mais competitividade, qualidade e sustentabilidade para os produtores de Rondônia.”
