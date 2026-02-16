Prefeitura de Ji-Paraná reforça alerta sobre descarte irregular de lixo e orienta denúncias

Publicada em 16/02/2026 às 10h53
Uma orientação voltada à população foi reforçada pela Prefeitura de Ji-Paraná para coibir o descarte de lixo em vias públicas. Segundo o comunicado, o hábito é apontado como fator que contribui para o entupimento de bueiros, situação que favorece a ocorrência de alagamentos e amplia a exposição a doenças, com impacto direto na saúde coletiva.
No material divulgado, a responsabilidade pela conservação urbana é atribuída ao conjunto dos moradores, sendo enfatizado que atitudes individuais influenciam diretamente nas condições de limpeza da cidade. Também é informado que o descarte irregular é classificado como crime ambiental, sujeito à aplicação de multa.
A administração municipal orienta que casos flagrados sejam comunicados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA), por meio do telefone (69) 3411-4204. A mensagem institucional conclui destacando que a melhoria das condições de limpeza urbana depende de ações cotidianas da população.
