Saiba onde passam blocos de Carnaval nesta segunda-feira (16) em Porto Velho

Publicada em 16/02/2026 às 11h05
A agenda reúne horários, locais e percursos dos blocos que prometem movimentar a capital
A Prefeitura de Porto Velho divulgou a programação dos blocos carnavalescos que desfilam nesta segunda-feira (16), dentro do calendário oficial do Carnaval Bera Folia.
A agenda reúne horários, locais e percursos dos blocos que prometem movimentar a capital com muita música, cores e alegria.
No tradicional bairro Arigolândia, as ruas serão tomadas pelo Bloco Chupa Mais Não Baba. Organizado pela Associação Recreativa e Cultural Bloco da Castanheira, o evento é gratuito, aberto ao público e voltado para toda a família.
A concentração está marcada para às 15h, com saída às 19h e encerramento previsto para às 22h, na Rua Rui Barbosa, nº 923, entre as ruas Senador Álvaro Maia e Benjamin Constant.
Já a partir das 20h, o Bloco Jatuarana Sul inicia sua concentração no circuito da avenida Jatuarana, com desfile previsto até às 2h da manhã. A expectativa é de grande participação popular ao longo da noite. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Atividade Delegada, reforçando a segurança e a organização durante o período carnavalesco.
O Carnaval Municipal 2026 segue com programação oficial até o dia 28 de fevereiro, contemplando diversos bairros da capital.
Resumo dos blocos - Segunda-feira (16)
Bloco Chupa Mais Não Baba
Local: Rua Rui Barbosa, nº 923 (entre Senador Álvaro Maia e Benjamin Constant)
Concentração: 15h | Saída: 19h | Encerramento: 22h
Bloco Jatuarana Sul
Horário: 20h às 2h
Circuito: Avenida Jatuarana
Fotos: Arquivo
Comentários
Seja o primeiro a comentar!