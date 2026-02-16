Saiba onde passam blocos de Carnaval nesta segunda-feira (16) em Porto Velho
Por Jhon Silva
Publicada em 16/02/2026 às 11h05
Nos acompanhe pelo Google News

 A agenda reúne horários, locais e percursos dos blocos que prometem movimentar a capital

A Prefeitura de Porto Velho divulgou a programação dos blocos carnavalescos que desfilam nesta segunda-feira (16), dentro do calendário oficial do Carnaval Bera Folia.

A agenda reúne horários, locais e percursos dos blocos que prometem movimentar a capital com muita música, cores e alegria.

No tradicional bairro Arigolândia, as ruas serão tomadas pelo Bloco Chupa Mais Não Baba. Organizado pela Associação Recreativa e Cultural Bloco da Castanheira, o evento é gratuito, aberto ao público e voltado para toda a família.

A concentração está marcada para às 15h, com saída às 19h e encerramento previsto para às 22h, na Rua Rui Barbosa, nº 923, entre as ruas Senador Álvaro Maia e Benjamin Constant.

Já a partir das 20h, o Bloco Jatuarana Sul inicia sua concentração no circuito da avenida Jatuarana, com desfile previsto até às 2h da manhã. A expectativa é de grande participação popular ao longo da noite. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Atividade Delegada, reforçando a segurança e a organização durante o período carnavalesco.

O Carnaval Municipal 2026 segue com programação oficial até o dia 28 de fevereiro, contemplando diversos bairros da capital.

Resumo dos blocos - Segunda-feira (16)

Bloco Chupa Mais Não Baba
Local: Rua Rui Barbosa, nº 923 (entre Senador Álvaro Maia e Benjamin Constant)
Concentração: 15h | Saída: 19h | Encerramento: 22h

Bloco Jatuarana Sul
Horário: 20h às 2h
Circuito: Avenida Jatuarana 

Fotos: Arquivo

Geral Bera Folia
Imprimir imprimir