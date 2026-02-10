Publicada em 10/02/2026 às 15h35
Em setembro de 2019 o excelente pesquisador da nossa história, seus casos e suas gentes, Sílvio Macedo dos Santos, o “Zé Catraca”, encontrou numa cerimônia um personagem importante, tanto pelo desbravamento da rodovia BR-29 (364) quanto pela “Província Estanífera de Rondônia”.
Tratava-se Eric Marie de Champeau de La Boulaye, ou, como era mais conhecido, “seu” Eric (1). “Há anos eu queria entrevistá-lo e não perdi a oportunidade” disse Zé Catraca na abertura da reportagem (2), e o enfoque maior era sobre a atuação dele no tempo da Província Estanífera de Rondônia.
“Seu Eric viveu todo o processo da mineração de cassiterita, desde quando a extração era manual. Sua mãe a francesa Jaqueline veio para Porto Velho contratada pela Cia Estanífera, e logo depois o filho Eric também se empregou na empresa”. Zé Catraca lembra: “Durante a entrevista ele lamentou que até hoje, não existe um livro contando a história da "Província Estanífera de Rondônia".
Ele narrou um pouco da história da cassiterita no então Território de Rondônia. “O “seu” Joaquim Pereira da Rocha era seringalista e foram os seringueiros dele que trouxeram para o escritório umas pedras pretas que ninguém sabia o que era, isso na década de 1950. Minha mãe veio para cá, contratada pela Ferusa, empresa Holandesa que tinha feito um acordo com a mineração Rocha que funcionava na região do Machadinho”.
“Seu” Eric, contratado por uma mineradora na condição de gerente, cargo que dava status a esses profissionais, e recordou: “Na época por ser gerente de mineração éramos pessoas importantes na cidade. Em todos os acontecimentos sociais éramos convidados para participar com destaque”.
Ao fim da entrevista ao jornalista Zé Catraca (1946/2021), “seu” Eric fez um desabafo: “Precisamos que alguém escreva a história da cassiterita em Rondônia, Aos 83 anos eu não tenho paciência”
1 – “Seu” Eric (Paris,1936/Porto Velho, 2025) trouxe um veículo pela recém-aberta BR 29 e se inseriu na “Caravana Ford” a primeira comitiva de carros a vier “rodando” durante dois meses de São Paulo a Porto Velho.
2 - https://newsrondonia.com.br/noticias/2019/09/15/as-empresas-de-cassiterita-em-rondonia-uma-historia-a-ser-contada/
Comentários
Seja o primeiro a comentar!