Desembargadores do TJRO são homenageados pela Justiça Eleitoral

Publicada em 10/02/2026 às 17h01
Uma cerimônia no canteiro de obras do novo prédio do Tribunal Regional Eleitoral condecorou seis desembargadores do Tribunal Justiça de Rondônia que já presidiram a Corte Eleitoral. Os desembargadores Sansão Saldanha, Rowilson Teixeira, Marcos Alaor Diniz Grangeia, Paulo Kiyochi Mori, Daniel Lagos receberam placa de reconhecimento pela contribuição na construção da nova sede do prédio da Justiça Eleitoral, que está em andamento.
O presidente do TJRO, desembargador Alexandre Miguel, também foi homenageado durante o evento. A honraria foi entregue pelo presidente do TRE-RO, desembargador Raduan Miguel Filho, que enalteceu os esforços dos desembargadores para viabilizar a construção da nova sede, localizada na avenida Lauro Sodré, em Porto Velho.
Ao realizar a entrega da homenagem, uma placa de reconhecimento, o presidente do TRE-RO destacou o papel de cada ex-presidente.
O início das homenagens destacou o trabalho do presidente do TRE-RO no biênio 2016-2017, Rowilson Teixeira, que pautou atuação com dedicação e visão institucional na concepção e edificação da nova sede. Sansão Saldanha, que presidiu a Corte Eleitoral em 2018-2019, teve sua contribuição enaltecida.
Marcos Alaor Diniz Grangeia, presidente na gestão 2020-2021 e vice-presidente em 2024-2025, foi responsável pela contratação e execução dos projetos de construção, etapa que deu a concretude das soluções técnicas e estruturais do empreendimento.
Inclusão do orçamento da obra no Plano Plurianual e lançamento da pedra fundamental e terraplanagem, ocorrido na gestão do desembargador Paulo Mori, no biênio 2022-2023. O legado do ex-presidente, Daniel Lagos, também foi lembrado, pela pavimentação e início efetivo da obra. “Esse momento é um registro para a história do Tribunal. Todos escreveram um pedaço da história do nosso tribunal”, ressaltou Raduan Miguel.
Após a cerimônia de homenagem os presentes conheceram as obras da nova sede.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!