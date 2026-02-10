Prefeitura de Porto Velho convoca mais de 160 profissionais para saúde municipal

Publicada em 10/02/2026 às 16h05
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), publicou, nesta terça-feira (10), o edital de convocação de mais de 160 profissionais da área da saúde, aprovados em processo seletivo simplificado, para reforçar o atendimento na rede municipal.
A convocação contempla diversas categorias profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), entre elas técnico em enfermagem, enfermeiro, agente comunitário de saúde, odontólogo, técnico em radiologia, técnico em laboratório, biomédico, auxiliar de farmácia, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, técnico em higiene dental e assistente administrativo.
Os profissionais irão atuar tanto na capital, Porto Velho, quanto nos distritos, ampliando a cobertura e fortalecendo os serviços ofertados à população. As localidades contempladas são Jaci-Paraná, União Bandeirantes, Vista Alegre do Abunã, Nova Califórnia, Extrema, Abunã, Nazaré, Calama, São Carlos, Nova Mutum, Linha 28, Joana D’Arc e Novo Engenho Velho.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, a convocação faz parte do compromisso da gestão com a melhoria da assistência em saúde. “Estamos fortalecendo nossas equipes para garantir um atendimento mais eficiente e próximo da população, tanto na capital quanto nos distritos, assegurando a continuidade dos serviços e mais qualidade no cuidado com as pessoas”.
O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, ressaltou que a chegada dos novos profissionais terá impacto direto no funcionamento das unidades de saúde. “Essa convocação é fundamental para reforçar as equipes, melhorar o fluxo de atendimento e ampliar a capacidade de assistência à população. Nosso foco é garantir serviços mais resolutivos e humanizados em toda a rede municipal de saúde”.
Os convocados devem comparecer à Semad (Endereço: R. Duque de Caxias, 186 - Centro, Porto Velho - RO, 78900-040) , dentro do prazo de 15 (quinze) dias a partir da publicação do edital ocorrida nesta data de hoje (10/02/2026) no horário de expediente (08h as 14h), para entrega da documentação e realização dos exames admissionais necessários à formalização do contrato.
O edital completo, com a relação dos convocados, cargos, cargas horárias, documentos e locais de atuação, está disponível no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia.
Caso existam dúvidas sobre a documentação ou prorrogação de prazo, o candidato pode entrar em contato através do whatsapp 69 98423-4064 ou email [email protected], lembrando que a apresentação de documentos é somente presencial.
