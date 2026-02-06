INTERIOR

Câmara pode pagar multa de até R$ 100 mil por nomeação de procurador comissionado em possível afronta ao concurso público

Decisão de 5 de fevereiro de 2026 atende pedido da Asprom, tira o Município do processo e mantém a Câmara como responsável pelo ato de nomeação; juiz aponta risco de cargo comissionado repetir funções de advogado concursado