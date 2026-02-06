Prefeitura d de Porto Velho reforçará ações de limpeza urbana

Publicada em 06/02/2026 às 11h44
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), reforçará a limpeza urbana, com operação especial durante o Carnaval 2026. A força-tarefa mobiliza aproximadamente 150 profissionais, entre agentes de limpeza, motoristas e operários, garantindo a manutenção da ordem pública e a higienização das vias antes, durante e após a passagem dos blocos.
Para o Prefeito Léo Moraes a operação transcende a estética urbana, configurando-se como uma ação de saúde pública e prevenção de acidentes. "Nosso compromisso é com a integridade do cidadão. O Carnaval é uma manifestação cultural essencial, e o poder público atua para que essa ocupação das ruas ocorra com organização e limpeza.
AMPLIAÇÃO DE LIMPEZA
Diferente da operação realizada em 2025, o planejamento deste ano amplia significativamente a capacidade de resposta do município. Em vez de uma única intervenção após o desfile da Banda do Vai Quem Quer, o serviço de lavagem pesada e varredura mecanizada será executado após o encerramento dos blocos Banda do Vai Quem Quer, Porto Maria, Porto Fla Urubuzada e Axé Folia Mix.
Serviço de lavagem pesada e varredura mecanizada será executado após o encerramento dos blocos
As frentes de trabalho iniciam as atividades diariamente às 6h, assegurando a desobstrução das vias e a segurança sanitária para o trânsito de pedestres e veículos.
O Secretário Executivo da Seinfra, Giovanni Marini, detalhou que o plano operacional deste ano prevê uma cobertura mais abrangente, estendendo o serviço para além dos eixos principais. "Diferente das gestões anteriores, em que o foco era estritamente o corredor de desfile, em 2026 ampliaremos a varrição e o recolhimento de resíduos para todo o perímetro adjacente às vias principais. Nosso objetivo é garantir que as áreas residenciais e comerciais do entorno recebam o mesmo padrão de higienização".
Marini também adiantou uma inovação para o próximo ano. "Já estamos projetando para 2027 a implementação da gestão compartilhada, onde a responsabilidade pela limpeza será coordenada em parceria direta com os blocos carnavalescos".
Com a meta de superar a eficiência do ano anterior, quando foram recolhidas cerca de 50 toneladas de resíduos, a Prefeitura reforça as políticas de Sustentabilidade e Economia Circular. O foco será a segregação de materiais recicláveis, especialmente garrafas PET.
A estrutura operacional contará com, varredeiras elétricas de alta performance, caminhões-pipa e de coleta compactadora e equipes especializadas em lavagem com desinfecção de vias.
Com esse planejamento integrado, a Prefeitura de Porto Velho reafirma sua capacidade técnica em conciliar os grandes eventos populares com o bem-estar coletivo e o respeito ao meio ambiente.
