Porto Velho prepara entrega de mudas de cacau para agricultores familiares

Publicada em 06/02/2026 às 11h48
A Prefeitura de Porto Velho avança na execução do projeto “Fomenta Cacau”, voltado ao fortalecimento da produção de cacau no município.
A iniciativa trata da produção de mudas clonais de cacau em viveiro mantido pelo município. Para isso, a secretaria implantou uma estufa de cerca de 750 metros quadrados e promoveu ajustes no acesso interno da área, o que facilita o manejo, o transporte e a organização do trabalho. A estrutura e a condução das atividades ficam sob responsabilidade da Semagric.
Segundo o gerente de Projetos Ambientais da secretaria, Paulo Galvão, a ação chegou a um momento decisivo. “Já iniciamos o enchimento das sacolas com substrato preparado para receber as sementes e o material vegetal. A expectativa é que, dentro de um prazo estimado entre seis e oito meses, as mudas estejam aptas para serem distribuídas aos produtores rurais”, afirmou.
A entrega das mudas ocorre de forma compartilhada entre os parceiros, conforme o plano de trabalho do projeto. Uma parte segue para produtores atendidos pelo Senar de Rondônia, que já possui agricultores cadastrados. Outra parcela permanece no viveiro como contrapartida institucional. O restante fica sob gestão da Semagric, que fará a distribuição por meio de edital de chamamento público.
De acordo com o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Rodrigo Ribeiro, o processo seguirá critérios técnicos e regras claras. “A Semagric vai lançar um chamamento público para que os agricultores interessados possam se cadastrar. Entre os critérios estão o tamanho da área produtiva, sendo que um hectare poderá receber até mil mudas e meio hectare, 500 mudas, além da regularidade documental e do real interesse em produzir”, disse.
O projeto ocorre por meio de acordo de cooperação entre a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Rondônia e o Instituto de Desenvolvimento Socioambiental, Saúde, Educação e Sustentabilidade da Amazônia.
