Pagamento antecipado do IPTU 2026 terá desconto de 10% até 5 de março

Publicada em 06/02/2026 às 11h39
A Prefeitura de Porto Velho prorrogou o prazo para pagamento com desconto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 e da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD). De acordo com decreto municipal, o contribuinte que realizar o pagamento em cota única até o dia 5 de março de 2026 terá 10% de desconto.
Os boletos podem ser emitidos de forma online, no site oficial da Prefeitura de Porto Velho (clique aqui). Ao acessar o portal, é necessário informar os dados do imóvel, como o número de inscrição imobiliária ou o CPF do titular e clicar em “consultar”.
Quem preferir o atendimento presencial pode retirar o carnê em um dos postos da Prefeitura, são eles:
Centro – Divisão de Atendimento da Semec (antiga Semfaz)
Avenida Sete de Setembro, nº 744 – das 8h às 14h
Zona Oeste - Semec Unidade Abunã (antiga Sempog)
R. Abunã, 2625 - Liberdade, Porto Velho - RO, 76803-889
Zona Norte – Agência de Rendas da Sefin (Em frente ao Comando Geral da Polícia Militar)
Avenida Tiradentes, nº 3.361 – das 7h30 às 13h30
Zona Leste – Praça CEU
Rua Antônio Fraga Moreira, nº 1.706, bairro JK – das 8h às 14h
Zona Leste – Tudo Aqui (IG Shopping)
Avenida Amazonas, nº 8.338, bairro Tiradentes – das 10h às 20h
Zona Sul – Biblioteca Viveiro das Letras
Avenida Jatuarana, nº 5.068, bairro Cohab – das 8h às 14h
O secretário da Receita Municipal, Ari Carvalho, explica que a prorrogação do prazo garante tempo suficiente para que a população receba o carnê em casa, cuja entrega está sendo iniciada pelos Correios, se organize e pague o IPTU com desconto. “A decisão foi tomada pelo prefeito Leonardo Barreto de Moraes para assegurar que todos os contribuintes tenham acesso ao benefício”, afirmou.
A partir de 6 de março até 5 de abril, não haverá concessão de descontos. A partir de 6 de abril, os pagamentos sofrerão acréscimo de juros e multa moratória, conforme a legislação municipal.
Compareça ao Posto de Atendimento mais próximo da sua casa, retire e pague, pois os recursos arrecadados com o IPTU e a TRSD são aplicados em áreas essenciais, como saúde, educação, manutenção urbana, limpeza pública, iluminação, infraestrutura e execução de políticas públicas. O pagamento em dia evita juros e multas e contribui para a continuidade dos serviços municipais.
